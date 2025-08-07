掌握黃金履歷　勞動部數位平台助力畢業生就業

畢業求職旺季，勞動部今天表示，發展署設有數位服務平台，提供掌握黃金履歷、求職面談、求職技巧等就業促進課程，能夠幫助初次尋職青年和應屆畢業生提升面試成功的機會。

勞動部勞動力發展署發布新聞稿指出，為協助勞工順利就業，勞動部勞動力發展署建置勞動力發展數位服務平台，提供免費且不限學習時間、地點與次數的職場知能相關線上學習課程，幫助勞工具備接軌職場的能力。

發展署表示，目前正是畢業求職旺季，為了協助尋職青年了解求職面試的注意要項，數位服務平台已經提供包含「掌握黃金履歷」、「求職入場劵」、「求職面談必殺技」、「求職技巧」等多門就業促進系列課程，幫助初次尋職青年和應屆畢業生提升面試成功的機會。

此外，為避免尋職者陷入求職詐騙陷阱，數位服務平台也有「謹慎求職停看聽」課程，內容包含認識求職可能的風險、求職詐騙手法、不實徵才廣告、異常面試場所與時間等主題，好讓青年了解可能面對的求職風險，做好自我保護以及後續可運用的申訴管道。

發展署說，為幫助青年順利接軌職場，除數位服務平台的免費課程外，還針對初次尋職青年提供「初次尋職青年穩定就業計畫」，補助初次尋職津貼及就業獎勵津貼，另外青年離校後若想增加工作履歷，可參加「青年就業旗艦計畫」，以先僱用後訓練的做中學方式，提升職場實戰力，或是藉由「產業新尖兵計畫」參加國家重點產業相關課程，增強職場競爭力。