促進新住民就業補助擴大 估增30萬5千人受惠

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

勞動部為協助有就業意願與需求之新住民就業，6日修正「促進新住民就業補助作業要點」，適用對象除了現與或曾與在台設有戶籍之國民結婚，經許可在台居留、依親居留、繼續居留、長期居留、永久居留或定居之外國人、大陸地區人民、香港或澳門居民及無國籍人民外，更擴大納入歸化、設籍後之新住民，預計新增受益人數約有30萬5千人。與國人結婚來台之新住民，依法取得居留，即可在台工作。

勞動部指出，為協助新住民在台初期得以順利就業、融入社會，2008年起訂定「促進新住民就業補助作業要點」，對取得居留但尚未歸化、定居之外籍、大陸及港澳地區配偶，參考《就服法》第24條促進不利處境者就業的精神，於要點中規定，公立就業服務機構得運用職業訓練生活津貼、臨時工作津貼、求職交通補助、僱用獎助等就業促進獎（補）助措施，協助新住民朋友經濟自立。

勞動部強調，考量新住民就業需面臨語言、文化差異所生之職場適應問題，且其需求不因是否歸化、取得戶籍而有差異，為保障及擴大照顧已歸化之新住民就業權益，本次修正重點將適用範圍擴大納入已歸化、設籍後之新住民，使其得以免費參加職業訓練，提高就業競爭力。

勞動部提到，對於新住民也發給職業訓練生活津貼，協助他們安心參訓，另也可以安排臨時工作以透過短期安置機會協助累積工作經驗、提供求職交通津貼以擴大求職範圍，並得運用僱用獎助措施提高雇主僱用意願。

勞動部提醒，有就業服務需求的新住民朋友，可就近洽公立就業服務機構提供協助，或上台灣就業通網站新住民專區查詢求職求才服務、職業訓練、技能檢定、創業等相關資訊，或撥打免付費客服專線，由專人提供諮詢服務，或是利用外國人在台工作服務網查詢就業相關訊息，或撥打免付費專線提供通譯服務等相關資源。

