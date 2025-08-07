聽新聞
原住民歲時祭儀納入民俗節日 北市勞動局：不得扣薪
《紀念日及節日實施條例》於114年修正公布，正式將原住民族歲時祭儀納入我國民俗節日。依規定，具法定原住民身分的勞工，每年可依所屬族別的歲時祭儀日，擇定3日放假，可選擇連續或分次使用。此類假別比照國定紀念日與民俗節日，應以「日」為單位提出申請。
原住民族委員會已於114年7月17日公告修正「114年度歲時祭儀放假日期」，並公布於官方網站的「歲時祭儀放假日專區」，供勞工與事業單位查詢參考。
為了避免請假過程中產生勞資爭議，臺北市政府勞動局建議，原住民勞工可事先備妥身分證明文件（如戶籍謄本或戶口名簿），並依各單位內部作業規定，提前提出請假申請，以利人力調度與行政安排。若勞工具原住民身分但尚未申報族別，也可依父母或配偶所屬族群的歲時祭儀日，擇定3日放假。
臺北市勞動局長王秋冬表示，部分事業單位對歲時祭儀假的制度尚不熟悉，呼籲雇主應依法給予放假，不得刪減其他假別權益，並應妥善安排人力與假期，尊重多元文化並保障原住民勞工的權利。
臺北市勞動檢查處處長何洪丞也提醒，雇主不得因員工請歲時祭儀假而扣薪，若因業務需要，經勞工同意於休假日出勤者，雇主應依《勞動基準法》第39條規定，加倍發給工資，保障勞工的權益。
