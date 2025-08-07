辦公室禁葷食、捧書精神喊話…她工作第一天即提離職：好像邪教

近日，一名女網友在知名論壇Dcard分享了自己到職第一天便火速離職的經歷，引發網友熱烈討論。該名網友以「工作心得 到職第一天，下班馬上提離職」為題，敘述她在某公司擔任文書助理的短暫工作經驗，並直言這間公司「邪教感太重」，讓她忍不住逃離。

她表示，入職前老闆娘曾提到公司希望建立完整的SOP，並希望她能將學到的東西整理成文件或影片，作為新進員工的學習依據。雖然建立SOP通常不是新進人員的工作，但她抱著邊做邊學的心態接受了挑戰。然而，實際工作情況卻讓她感到無法忍受。

該名女網友描述，報到後便被召集到會議室參加早會，所有員工大聲朗誦公司的執行理念，場面宛如邪教精神喊話。更讓她感到怪異的是，每位員工手中都有一本「xxx的哲學」，每天需輪流朗讀1至2頁。她直言：「完全不知道這樣做的意義在哪裡，有種老闆想強塞自己思維給員工的感覺。」

午餐時間，主管通知她需與老闆及老闆娘共進午餐，令她倍感不自在。席間，老闆娘表達對她自學能力的欣賞，同時希望她在完成行政SOP後能進一步學習業務及行銷。該名網友認為，這種要求表面上是栽培，但實際上則像是壓榨。

更令她不滿的是，公司禁止葷食，連她自帶的香蒜麵包也不能拿出來食用。「我那天沒吃早餐，結果午餐又只能吃素便當。」她抱怨道。

下午工作期間，她被要求錄製SOP教學影片，但她認為自己尚未熟悉流程，由她錄製並不合理。主管雖然笑笑不回應，但後續老闆娘卻因她執行方式不符合使用者角度而直接指責她。她解釋這是主管教導的方式，但老闆娘仍要求她「要質疑別人教的東西」，並表示公司聘請她就是為了建立SOP。

該名女網友感到莫名其妙且不公平，加上下班時間已過20分鐘仍被要求觀看教學影片，她最終決定提離職。

下班後，她與主管通話表達離職意願，並詢問是否有其他員工因類似原因離職。主管雖未明說，但笑著表示「有講到痛點」。該名女網友拒絕主管的挽留，認為老闆娘第一天就敢如此對待她，未來恐怕只會更糟。

該篇文章引發大量網友回應，不少人直言該公司「雷到不行」：「這是什麼鬼公司......辦公室不能出現葷食是怎樣」、「夫妻一起管理的公司千萬別待，踩雷機率高」、「妳要約妳主管一起脫離苦海啊！」更有人形容這種公司根本不像企業：「這是一群人在老闆夫妻家幫傭，但假裝是上班族。」

該名女網友最終在朋友的支持下果斷離職，也獲得網友一致力挺：「快逃是對的！」