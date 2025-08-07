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要符興趣 北市拚降青年失業率

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
北市青年失業率高。人力銀行說，北市青年想找有興趣工作。北市府指，力拚降青年失業率，15至24歲青年失業率已由去年14.6％，降至今年上半年9.8％。圖／北市青年局提供
北市青年失業率高。人力銀行說，北市青年想找有興趣工作。北市府指，力拚降青年失業率，15至24歲青年失業率已由去年14.6％，降至今年上半年9.8％。圖／北市青年局提供

北市青年失業率高於整體失業率一倍以上，審計報告指出，青年求職以專業及事務支援人員為多，但企業開缺過半均服務及銷售人員。人力銀行說，北市青年想找有興趣工作。北市府指，力拚降青年失業率，15至24歲青年失業率已由去年14.6％，降至今年上半年9.8％。

行政院主計總處人力資源調查，北市整體失業率從2022年3.70％降至去年3.50％，不過北市15至24歲及25至29歲青年失業率，分別介於14.0％至14.8％及 7.2％至7.6％，高於整體失業率。

審計報告指出，北市過半數青年登記求職業別為專業及事務支援人員，占總登記35.18及25.33％，但企業職缺業別為服務及銷售人員者占總登記51.02％，顯示青年對職場期望，未能對應企業開出最多的職缺類別，勞動局應強化媒合措施。

Yes123發言人楊宗斌說，北市青年失業率高，主因是設籍在北市的家庭經濟條件、生活壓力較低，不急著一畢業就得工作分擔家計，近年職缺以服務業較多，年輕人較想找跟興趣相符工作。

北市勞動局表示，就服處今年總計要辦7場大型徵才，其中2場即是為青年人與畢業生；就服處也透過邀請各行業具市場指標性的優質企業，篩選薪資最低3萬5000元以上企業參加，希望帶動產業、提高整體薪資。

就服處也定期針對失業青年開辦就業研習專班，今年預計開292場次，也持續辦「青年職得好評計畫」，針對失業連續達6個月以上青年，提供長期且深度輔導陪伴，並搭配最高3萬尋職就業獎勵金補助。

北市 青年 失業率

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