彰化8月3場大型徵才 矽品擴廠釋300職缺月薪最高近8萬
暑假進入求職潮，勞動力發展署中彰投分署本月在彰化縣舉辦3場徵才活動，逾半數為工程師及中高階職位，其中65%每月起薪3萬2千元以上，26日在中科二林園區服務中心為矽品精密工業舉辦的單一 徵才活動，共釋出近300個職缺，薪資3萬7千到7萬9千元。
勞動力發展署中彰投分署表示，8月8日在彰化秀水鄉老人文康中心為全聯實業辦理單一徵才活動，現場釋出月薪3萬6千到3萬9千的儲備幹部等30個職缺全部免經驗，歡迎中高齡、二度就業婦女及身心障礙者參加。
8月16日在員林農工推出徵才活動，邀集25家優質企業提供逾1000個職缺。其中合晶科技、彰區機電技術顧問公司等5家企業共釋出144個上看5萬到5萬3千各類工程師、管理職缺。現場另設置「婦女回歸職場區」、「就業獎勵職缺區」及「重點產業諮詢專區」等客製化專區，重點產業諮詢專區聚焦中部精密機械產業，邀請業界專家提供職能需求及市場趨勢分析。
另因應矽品精密工業興建的第5、6廠預計明年第一季開始進入量產，8月26日將在中科二林園區服務中心為矽品辦理單一徵才活動，徵求設備、製程工程師、製造組主管、技術助理等近300個職缺，薪資3萬700元到7萬9千元。相關訊息可洽詢彰化就業中心（04）7274271、員林就業中心（04）8345369，或上台灣就業通網站查詢。
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