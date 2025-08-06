救高失業率..北市青年失業率高整體1倍 人力銀行曝原因

台北市近3年失業人數及失業率均下降，但15至24歲及25至29歲青年失業率介於14.0至14.8％及7.2至7.6％，均高整體失業率的3.5至3.7％一倍以上。最新審計報告檢討，北市勞動局應衡酌青年就業需求，強化宣導媒合措施。

北市勞動局表示，據主計總處公布的人力資源調查，北市15至24歲青年失業率已由去年的14.6％，今年上半年降至9.8％，北市青年失業率雖仍高於北市整體失業率，但已有逐步趨緩改善。

Yes123發言人楊宗斌坦言，台北市青年失業率高，主要還是因為設籍在北市家庭的爸媽經濟條件、生活壓力較低，不急著一畢業就得工作分擔家計，尤其近年釋出的就業職缺，的確服務業較多，人力銀行在媒合過程，的確可以發現，台北市的年輕人比較想找跟自己興趣較符合的工作。

不過楊也坦言，很多年輕人想進專業領域工作，包括AI、程式語言等產業，但就很多文組畢業生來說還是有點難，儘管再去進修，但若本身大學非念本科系或缺證照，就比較難進入門檻。

從小在台北就學的高先生坦言，因本身就住家裡，開銷花費還不會太大，儘管有陸續找工作，但還是比較想找符合興趣的職業，甚至有在考慮考國考或繼續升學。

根據行政院主計總處人力資源調查，2022至去年北市失業率從3.70％降至去年3.50％，不過同期間北市15至24歲及25至29歲青年失業率，分別介於 14.0％至14.8％及 7.2％至7.6％，皆高於北市整體失業率3.5％至3.7％。

審計報告指出，去年北市就服處受理青年求職求才登記，過半數青年登記求職業別為專業及事務支援人員，占總登記35.18及25.33％；但企業職缺業別為服務及銷售人員者占總登記51.02％，顯示青年對職場期望，未能對應企業開出最多的職缺類別，勞動局應強化媒合措施。

勞動局回應，為加強青年就業媒合，就服處今年總計要辦7場大型徵才，其中2場即是為青年人與畢業生；就服處也透過邀請各行業具市場指標性的優質企業，篩選薪資最低3萬5000元以上企業參加，希望帶動產業、提高整體薪資。

就服處也定期針對失業青年開辦就業研習專班，今年預計開292場次；為改善青年失業率，今年也持續辦理「青年職得好評計畫」，針對失業連續達6個月以上青年，提供長期且深度輔導陪伴，幫助青年展現個人就業優勢，提高就業能力，搭配最高3萬元的尋職就業獎勵金補助。