中風4年後順利重返職場 她從被照顧者轉身成為居家照服員

曾一手創業、獨力撐起家庭經濟的飲料店老闆娘李秋慧，因突如其來中風後，被迫按下人生的暫停鍵，她臥床休養四年，才恢復正常生活，原以為難以重回職場，沒想到在勞動部虎尾就業中心協助下，轉身成為居家照服員，順利重返職場。

今年56歲的李秋慧是飲料店老闆，她除照顧生意、家中，還得照顧年邁母親，生活相當忙碌，沒想到幾年前突然中風倒下，「腳抬不起來、右手也不聽使喚」，整整在家休養、復健長達4年時間，她渴望重返職場，但因擔心被人嫌棄動作太慢，失去自信。

虎尾就業中心就業服務員黃子庭考量她的身體狀況，鼓勵她投入照服產業，不僅工時彈性，不會對身體造成太大負擔，還可領取勞動部提供的就業獎勵金。

今年五月，她開始從事居家照顧服務工作，協助案家備餐、清潔與陪伴就醫，她說，雖然受限身體狀況只能做這些輕負重的工作，但「中風後的自己從一個需要被照顧的人，變成現在能夠照顧別人的人」，她充滿感恩，機構主管家多美居家長照機構主任黃珮欣也對她讚譽有加，認為她的經歷讓她對待個案更具同理心。