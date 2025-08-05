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北市職訓汽車板噴修護10月開課 月入6萬元起

中央社／ 台北5日電

北市勞動局今天表示，台北市職能發展學院10月1日將開設「汽車板噴修護」職業訓練課程，畢業即可就業，月入新台幣6萬元起，自行創業收入可突破10萬元，即日起開放報名。

台北市勞動局透過新聞稿發布北市職訓「汽車板噴修護課」招生資訊，即日起到21日開放報名，可至官網查詢招生資訊，規劃10月1日開課，每週一至週五上午8時30分至下午5時5分上課，12月31日結束。

勞動局強調，可從零基礎起步，學會板金修復、噴漆與彩繪技術，畢業即可投入職場，薪資有機會上看6萬至10萬元，自行創業收入可突破10萬元；已有室內設計師轉換跑道，成為能獨立完成訂製車款彩繪的專業技師，證實一畢業就能接工單，無縫接軌職場。

勞動局長王秋冬說，這是一項具備高薪潛力與穩定性的專業技能，透過系統化課程與證照輔導，既幫助學員建立實務能力，產業也得以補足關鍵人力缺口。

北市 彩繪 職場

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