工作高薪低壓年終多 她卻憂太早進舒適圈：恐成被淘汰第一人

人們常說要勇於跳脫舒適圈，長期停留在安逸狀態，可能會讓競爭力逐漸下滑。近日，就有網友在Dcard上發文求助，坦言自己雖然進入了一間不錯的公司，卻仍會感到焦慮，擔心未來發展受限。

內文提到，原PO高中曾赴韓國遊學，能流利使用韓語，並因家庭背景通曉粵語、四川話與臺語，英語程度也可應付工作需求。她在缺乏工作經驗的情況下，應徵進一家待遇優渥的公司擔任業務助理，起薪37,500元，全勤另加1,500元，還有三節與生日禮金、年終至少兩個月，並視營收情況可達三個月以上。滿一年後可參加公司分紅，每年固定國內外旅遊各一次。

然而原PO表示，由於工作內容相對單純，例如打印出貨單、安排貨物流程、聯繫客戶時間等，她擔心缺乏挑戰性會讓自己失去競爭力。此外，公司也因為福利優渥，導致人員流動率低，業務助理晉升機會有限，許多前輩已在同職位工作10至20年以上。而近期在國際不確定性的影響下，公司高層頻繁與客戶開會，敲醒她內心的警鐘，並懷疑自己在年輕時就選擇了過於安穩的道路，是否會是第一批被淘汰的人。

貼文一經發出便引發熱議，網友紛紛留言回應，「不用想舒適圈這個問題！人生本來就要舒舒服服的過！」、「千萬不要離開爽缺！」、「我沒有想到有人覺得福利好是缺點…」、「請問部門還有缺人嗎」、「那妳自己想要什麼？生小孩還是職涯發展？這件事多少會影響妳的求職選擇」、「如果會焦慮的話，可以利用下班時間多充實自己」、「工作環境越舒適，代表自己越需要有自學的心態」、「規劃支出，然後去做穩定的投資增加額外收入」。