她問「喜歡讀書的人」能做什麼工作？ 網友點出殘酷現實

藍營立委推動「勞基法」修法草案，將女性的產假從現行8周延長至12周跟進國際，讓媽媽充分休息，提高寶寶免疫力，去年在立院初審有爭議保留，托育及就業政策催生聯盟4日提出反對意見，認為會惡化女性勞工的職場處境。

2025-08-05 05:50