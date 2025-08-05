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她問「喜歡讀書的人」能做什麼工作？ 網友點出殘酷現實

聯合新聞網／ 綜合報導
網友好奇詢問，「愛讀書的人」適合做什麼工作。示意圖／Ingimage
網友好奇詢問，「愛讀書的人」適合做什麼工作。示意圖／Ingimage

在快節奏的現代生活中，仍有人堅守讀書的熱情，對熱愛鑽研的人來說，書本就像一扇永不關閉的窗，能通往更廣闊的世界。近日，有位網友在Dcard上發文提問：「喜歡讀書的人有什麼工作可以做？」

文中提到，原PO自小熱愛讀書，雖然曾因壓力過大，而猶豫是否繼續讀研究所，但在真正嘗試後，反而更加確定對讀書與研究的喜愛。她表示，非常喜歡追根究柢、嚴謹討論與拓展視野，並偶爾發揮創意的感受。原先計劃將繼續走學術路線，但發現投入成本過高及無法保障未來就業，因此上網詢問廣大網友，社會上是否有發揮「愛讀書」這種特質的工作？

貼文一經發出便引發網友熱議，紛紛留下自己的建議，「可以考慮老師」、「當老師吧」、「讀得好以後可以當教授，就能一直研究」、「適合當大學教授，建議出國讀博士，再回國或留在當地工作」、「家教也不錯」。

但也有人提出不同想法，「喜歡讀書還是喜歡研究？讀書是輸入，研究是產出」、「喜歡讀書不代表有研究能力，要做到頂尖研究，自學解決問題、讀懂艱深的學術論文都是基本」、「喜歡讀書和會運用到喜歡讀書的工作是兩件事，有人說當教授，除了要讀書、看論文等，你同時還要學術發表、教書和學校行政的事要做」。

論文 壓力 家教 大學教授

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