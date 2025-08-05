快訊

日本41.8℃史上最高溫，破紀錄猛暑成「全國氣象災害」

沈玉琳住院8天「病因不明」 傳老婆芽芽將與主治醫師開記者會

整理包／普發現金一萬來了？預習領取資格、入帳方式 可能發放時間曝光

中彰投分署青年職訓專班將開課 可月領8千獎勵金

中央社／ 台中5日電

勞動部勞動力發展署中彰投分署將於9月新開「影音製作人才」及「無人機攝影剪輯」等培訓班，歡迎15至29歲青年報名參加，符合資格者每月還可領取學習獎勵金新台幣8000元。

為協助青年突破職涯瓶頸，習得技能促進就業，勞動力發展署中彰投分署今天發布新聞稿說明，開辦「青年職訓專班」，精準規劃符合產業趨勢與就業導向的訓練課程，協助待業青年掌握關鍵技能、強化就業力。

中彰投分署指出，近年已成功開辦「青年職訓專班」32班，培訓逾600人次。最新一期「Adobe全方位影音製作人才培訓班」與「無人機攝影與剪輯實作人才培訓班」即將於9月開課，現正招生中。

中彰投分署表示，歡迎15至29歲青年報名參加，符合資格者除全額補助訓練費用，且該課程屬於勞動部公告的政策性課程範疇，參訓期間每月還可領取新台幣8000元學習獎勵金。

正在招生中的「Adobe全方位影音製作人才培訓班」，中彰投分署說明，將由專業老師帶領學員學習Photoshop等4大超實用的技能。而「無人機攝影與剪輯實作人才培訓班」則指導學員掌握無人機的空中攝影技巧。詳細課程與報名資訊可上「台灣就業通」查詢。

青年 勞動部

延伸閱讀

無人機首度送藥！股民熱議「概念股續飛」點名雷虎、中光電受惠

烏克蘭無人機夜襲克里米亞 俄羅斯戰機1毀4損

桃園義消再添科技裝備 無人機、潛水重裝組強化搜救量能

雷虎、中光電 認購火

相關新聞

減班休息薪資補貼提高至7成 受關稅、匯率衝擊產業適用

勞動部今召開僱用安定措施討論會議。勞動力發展署署長黃齡玉說，除減班休息薪資差額補貼從現行5成提高至7成，也將擴大適用產業...

yes123調查：過勞、全年無休、擔心失業…爸爸疲憊指數破紀錄

這個禮拜五是「八八節」。yes123求職網調查發現，職場爸爸每天「實際投入」工作時間，平均為10.5小時；而且自認日工時...

產假延長草案引正反辯論 台灣職場對孕婦有多不友善？一圖看懂

藍營立委推動「勞基法」修法草案，將女性的產假從現行8周延長至12周跟進國際，讓媽媽充分休息，提高寶寶免疫力，去年在立院初審有爭議保留，托育及就業政策催生聯盟4日提出反對意見，認為會惡化女性勞工的職場處境。

產假延長剝奪女性工作選擇權？專家：借鏡日韓 男女共同承擔育兒責任

產假屬強制性質休假，立委提案延長至十二周，引來女性工作選擇權受影響甚至被剝奪的疑慮。專家建議，可參考日韓針對產假及育嬰假...

產假8周延長至12周？正反熱議

藍營立委推動「勞基法」修法草案，將女性的產假從現行八周延長至十二周跟進國際，讓媽媽充分休息，提高寶寶免疫力，去年在立院初...

產假延不延？ 支持者認應與國際接軌 也要避免假友善

立法院藍營立委提出「勞基法」修法草案，擬將現行女性產假從8周延長至12周，引發社會多方關注。支持者認為此舉有助少子女化對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。