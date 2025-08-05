中彰投分署青年職訓專班將開課 可月領8千獎勵金

勞動部勞動力發展署中彰投分署將於9月新開「影音製作人才」及「無人機攝影剪輯」等培訓班，歡迎15至29歲青年報名參加，符合資格者每月還可領取學習獎勵金新台幣8000元。

為協助青年突破職涯瓶頸，習得技能促進就業，勞動力發展署中彰投分署今天發布新聞稿說明，開辦「青年職訓專班」，精準規劃符合產業趨勢與就業導向的訓練課程，協助待業青年掌握關鍵技能、強化就業力。

中彰投分署指出，近年已成功開辦「青年職訓專班」32班，培訓逾600人次。最新一期「Adobe全方位影音製作人才培訓班」與「無人機攝影與剪輯實作人才培訓班」即將於9月開課，現正招生中。

中彰投分署表示，歡迎15至29歲青年報名參加，符合資格者除全額補助訓練費用，且該課程屬於勞動部公告的政策性課程範疇，參訓期間每月還可領取新台幣8000元學習獎勵金。

正在招生中的「Adobe全方位影音製作人才培訓班」，中彰投分署說明，將由專業老師帶領學員學習Photoshop等4大超實用的技能。而「無人機攝影與剪輯實作人才培訓班」則指導學員掌握無人機的空中攝影技巧。詳細課程與報名資訊可上「台灣就業通」查詢。