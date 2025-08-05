減班休息薪資補貼提高至7成 受關稅、匯率衝擊產業適用

勞動部今召開僱用安定措施討論會議。勞動力發展署署長黃齡玉說，除減班休息薪資差額補貼從現行5成提高至7成，也將擴大適用產業，凡受關稅、匯率變動影響的產業未來都有機會公告納入，也放寬可與勞工再出發計畫的訓練津貼併領。待相關法制作業完成後，將視情況啟動。

勞動部長洪申翰先前在立院受訪曾說，因應美國對等關稅衝擊，僱用安定措施擴大適用產業必須符合3要件，包括經濟部國貿署登記的進出口廠商、過去3年具輸美實績、跟過去相比有一定比例衰退，但今天會議後，適用對象改為聚焦受關稅政策、匯率，以及進口產品降低關稅影響的產業別。

黃齡玉解釋，因國際經濟情勢錯綜複雜、局勢變化快速，產業景氣面臨極大的不確定性與挑戰，今天的第4次會議擴大觀察面向，因此影響業別也跟著擴大，不再單一侷限關稅，也納入受匯率波動、進口產品降低關稅等相關因素考量。

她進一步說，將來公告適用僱用安定措施的業別，減班休息前後的薪資補貼差額將提高至7成，每月最高可領1萬2100元，另外的3成差額，可利用勞工再充電計畫參訓津貼補足，1小時領190元。僱用安定措施、再充電計畫過去只能擇一請領，這次放寬可並領，但兩計畫加總不得領超過原薪資，上限為4萬5800元。

黃齡玉說，發展署將研訂相關辦法，原本的5成薪資補貼是照現行法規，外加的2成則由辦法明定，經費來自特別預算，待法制作業完成就會盡快上路。