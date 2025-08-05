yes123調查：過勞、全年無休、擔心失業…爸爸疲憊指數破紀錄

這個禮拜五是「八八節」。yes123求職網調查發現，職場爸爸每天「實際投入」工作時間，平均為10.5小時；而且自認日工時，高達「12小時(含)以上」的，更佔了25.2%；其中在「九小時(含)以上」的，合計共佔了83.7%：代表大約有八成四的爸爸，恐怕陷入高度「過勞風險」當中。

調查顯示，同時每個禮拜，職場爸爸平均要加班3天；其中甚至有四分之一(25.4%)的人，每週加班「五天(含)以上」，幾乎是天天都無法準時下班。

台灣企業的「加班文化」盛行，因此導致職場爸爸指出，若「每逢上班日」，只能平均與小孩相處52.2分鐘，也就是不到一小時；其中自認「幾乎沒有相處時間(0分鐘)」的，比例也佔28.2%。

連帶親子關係經營可能也受到影響，yes123求職網的調查更發現，不論上班或休假，一整個禮拜七天下來，平均僅有2.3天，能和子女一塊「共進晚餐」；忙到連一天都沒法和小孩吃晚飯的，也就是算「零天」的比例，則佔了22.4%。

調查顯示，有高達八成七(87.1%)的爸爸表示，目前「不能兼顧」事業與家庭；另外也有97.6%透露，自己為了小孩，「曾經因此考慮」換工作。

yes123求職網調查顯示，「職場爸爸」自評目前的「生活疲憊指數」，平均落在80.7分，不但高於去年的79.6分，前年的79.1分，還有超越2022年的78.1分，以及2021年的77.9分，2020年的76.8分，創下六年以來新高；這當中甚至有兩成一(20.6%)，自認指數高達「100分(滿分)」的狀態。

根據yes123求職網的調查，仍有五成五(55.2%)的職場爸爸，認為自己一年當中，並沒有一天是真正可以休息的；換算下來，完全享有自己的時間，平均值僅落在2.2天。因此有高達九成三(93.1%)的爸爸透露，「曾經有過」離家喘息一下的念頭；而且想要真正休息的話，平均想一次「至少」連休8.5天；其中甚至有一成五(15%)的人表示，其實需要連續休息「16天(含)以上」才夠。

對於目前的職場經歷，則有九成三(92.7%)的職場爸爸透露，「會擔心」中年失業的問題，比例不但多於去年的91.6%，更創下十二年以來的新高。

職場爸爸們擔心失業的原因，在可複選狀況下，主要依序為：「缺乏專業技能」(74.7%)、「因年紀造成的職場歧視」(70.1%)、「升遷卡關」(55.1%)，以及「擔心公司裁員、倒閉、遭併購」(51.8%)、「擔心公司實施無薪假、減薪」(44.7%)。

其餘害怕中年失業的導火線，又分別是：「外語能力弱」(41%)、「健康狀況不佳」(35.1%)、「擔心被自動化、人工智慧取代」(33.9%)，以及「職場人事鬥爭」(32.6%)、「所屬的行業逐漸沒落」(31.5%)。

一旦真的失業，對於「待業期」的忍受度，卻有三成四(34.4%)認為，自己的另一半(配偶)是「一點時間都沒法接受」；忍耐上限平均預估落在1個月，大約為30天。

yes123求職網發言人楊宗斌指出，不幸碰上「通膨時代」攪局，完全無法解決「長期凍薪」窘境，身為家中主要經濟支柱的職場爸爸，還要想辦法應付生活開銷，以及各種貸款、物價壓力如影隨形。