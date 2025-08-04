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產假延不延？ 支持者認應與國際接軌 也要避免假友善

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
立法院藍營立委提出「勞基法」修法草案，擬將現行女性產假從8周延長至12周，引發社會多方關注。記者蘇健忠／攝影
立法院藍營立委提出「勞基法」修法草案，擬將現行女性產假從8周延長至12周，引發社會多方關注。記者蘇健忠／攝影

立法院藍營立委提出「勞基法」修法草案，擬將現行女性產假從8周延長至12周，引發社會多方關注。支持者認為此舉有助少子女化對策，反對者則擔憂恐進一步限制女性在職場的選擇權與發展空間。

全教總理事長侯俊良表示，根據國際勞工組織（ILO）母性保護公約，自2000年起即建議產假應達至少14周，多數先進國家如日本、新加坡、澳洲等也均提供超過14周的產假。他認為台灣應與國際趨勢接軌，提升產假周數保障。

侯俊良並指出，相關醫學研究顯示，產後六周即重返職場的婦女相較於休假12至14周者，面臨較高心理壓力，且在哺乳意願與持續時間、母嬰健康指標等方面也相對不理想。

然而，全國家長團體聯盟輔導理事長彭淑燕則提醒，修法若以「強制延長產假」為前提，反而可能限制女性自主選擇工作的權利，並加劇雇主對適育年齡女性的聘用歧視，成為「假友善」。

彭淑燕表示，若要延長產假，應一併設計彈性制度，讓女性可自由選擇是否提早復職，同時也應擴增男性的有薪育嬰假，讓父親也能參與新生兒照顧，才能實質落實性別平等。

她也點出，學校與中小企業在現行人力編制下，若面臨女性產假延長，可能會增加排班與財務壓力。她呼籲政府不應將社會成本完全轉嫁給雇主，而應由公部門提供更實質的支持。

台北市家長協會常務監事胡語姍則持正面態度，支持延長產假，她表示，產假原本的意義就是讓女性調養產前與產後身體，這無法由他人取代。此外，延長親餵時間有助母嬰健康，男性則應於產後進入育嬰假階段，區分角色與需求。

胡語姍進一步建議，政府應透過補貼、稅負減免、獎勵機制鼓勵企業配合生育政策，協助企業設立托嬰中心與幼兒園，從根本提升生育環境與國力，掌握提高生育率的關鍵，就能強化國家發展動能。

雇主 生育率 重返職場

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