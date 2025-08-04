女嘆薪水40K無法突破！ 網建議：薪水天花板要多1特性爭取

許多職場老鳥拼升官、加薪，希望薪水能夠達到心中的期望。日前有位女上班族表示，她已經出社會3-4年了，但薪水一直在4萬左右，讓她無奈抱怨「最近試著轉職為行銷企劃領域，但怎麼找也只能年終多一個月，4萬薪水好難突破」，對此，有網友認為「薪水天花板要靠增加不可取代性，來爭取突破」。

一名網友在Dcard發文表示，她出社會3-4年了，一開始薪水領3萬5千元左右，現在到了4萬多，但她是偏文科背景，所以再怎麼找工作，最多也只能年終獎金多1個月，比較難跟銀行、科技業、航空業的工作有關。

原PO感嘆「每年加薪多個2、3千左右也不確定，想要跳槽或轉職的話，即使有經驗也大多被開4萬初的薪水，若留在原公司慢慢累積經歷，沒有撐個8年，似乎薪水永遠4萬左右」，文末她不禁抱怨「人到一個階段真的會苦惱收入，找工作找到迷茫」。

文章曝光後，許多網友建議「真的很有感，現在薪水天花板就要自己爭取，工作內容想辦法多點不可替代性，避免薪水只看學經歷」、「薪資還是要回歸到產業問題，薪水從來不是評斷一個人唯一的標準」、「行銷領域的薪水真的是這樣，我已經跳出這領域了」、「其實可以透過副業讓自己的薪資更增加」。

也有網友分享經驗「我是文組畢業，現在在科技業上班，不要侷限自己，努力優化履歷跟背景」、「妳不挑的話，銀行櫃員很好進去」、「保險業務如果不排斥可以瞭解看看，時間彈性收入又沒有上限」、「科技業的專案助理，這種就是文組也可以上手的職業」。