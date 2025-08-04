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北捷遊憩總經理找到了 月薪14萬元「一職務」仍徵才中

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北捷遊憩公司於7月1日正式成立。本報資料照
北捷遊憩公司於7月1日正式成立。本報資料照

台北捷運公司於7月1日成立遊憩事業公司，近期完成總經理人才徵選，待董事會同意後上任，另外，副總經理部分，則於即日起到8月21日持續徵才，月薪則落在13萬到14萬元，全年獎金合計最高4.4個月。

北捷表示，遊憩事業公司在今年7月1日成立，並於日前完成公開遴選，後續將於提報董事會同意後上任。董事會召開時間則有待規畫與安排。

另外，北捷表示，營運副總經理雖然前次報名者相當優秀，但尚未找到符合現階段公司發展所需的合適人選，因此從即日起到8月21日止持續徵才，限中華民國國籍，不得兼具外國及中國大陸籍。

北捷說明，這次徵才為公開遴選，應徵者除完成報名並提供身分證件、學歷證明、資歷證明等文件外，並須提具經營計畫資料。

再由北捷遊憩公司初審後，提送北市政府遴選小組進行複審及面試，遴選結果再報請北捷遊憩公司董事會審議通過後正式僱用。錄取者需依公職人員財產申報法規定，向監察院申報財產。

北捷補充，北捷遊憩事業股份有限公司為台北市政府和台北捷運公司共同投資成立的公司，目前受委託經營小巨蛋、貓空纜車及兒童新樂園。薪資待遇，總經理月薪落在16萬到17萬元，副總經理月薪則為13萬到14萬元，並依相關營運狀況及考績，全年獎金合計最高4.4個月。

月薪 台北捷運 財產申報

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