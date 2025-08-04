20%關稅衝擊勞工 勞動部祭3措施因應無薪假

勞動部日前指出，7月底通報減班休息事業單位190家、實施人數3441人，其中受到美國關稅影響的廠商家數占66家、1735人。勞動部今表示，減班休息勞工的僱用安定措施將擴大，例如薪資差額補貼增加至70％、擴大適用行業別，以及可同時請領充電再出發計畫的參訓津貼等，支持勞工應對整體國際經貿情勢變動所帶來的影響。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天考察更生少年關懷協會的「未來咖啡」，了解弱勢境遇未成年就業服務、職涯發展與勞動權益保障等，勞動部長洪申翰受訪表示，目前只是暫時性的20%關稅，針對幾個容易受衝擊的產業，勞動部將擴大勞工支持的方案，其中針對減班休息勞工的僱用安定措施會給予薪資差額的補貼，將過去薪資差額補貼的50%提高到70%。

此外，除了補貼提高外，也會擴大適用的行業的範圍，現在適用的行業如橡膠業、機械業，還有一些運輸零組件業等，接下來會把適用行業的範圍擴大到受到關稅影響，也包括受到匯率變動的影響產業。

再者，過去勞工只能在薪資差額補貼，以及充電再出發的參訓津貼二選一，現在也會修改規定，讓勞工可以同時來請領僱用安定措施的薪資補貼，以及充電再出發的參訓津貼，勞動部來密切關注產業變動，跟勞工受衝擊的情勢，來給予勞工最大的支持。

至於上述調整何時上路，洪申翰說，勞動部會盡快召開僱用安定措施的諮詢會議，在會議上面提案，然後來完成後續的法制作業。而相比去年8月1號，目前減班休息的人數大概3400多人，比去年少了大快1000人左右，勞動部會持續密切的關注減班休息狀況。