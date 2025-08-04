不是科系也不是薪資！上班族認目前工作「學非所用」最大導火線是這個

畢業出社會之後，有沒有辦法「學以致用」，影響到個人未來職涯發展。yes123求職網調查顯示，高達七成三上班族認為目前的工作屬於「學非所用」，學非所用較嚴重學群以文史哲、管理、藝術最多，至於醫藥衛生、工程、資訊科系，則較能學以致用。至於認為學非所用最大原因，主要是學校所學不具一技之長，以致只能感到學非所用。

yes123求職網的調查，高達73.3%上班族認為，目前的工作對自己來說，屬於「學非所用」；代表其餘兩成七(26.7%)認為，目前是「學以致用」。

再以「學群領域」交叉分析，其中「學非所用」較嚴重的，主要依序有：「文史哲」(92.3%)、「管理」(90%)、「藝術」(88.1%)，以及「外語」(86.7%)、「大眾傳播」(83.3%)。

相反的，屬於「學非所用」較輕微的學群，也就是偏向能「學以致用」，主要依序為：「醫藥衛生」(28.6%)、「工程」(33.3%)、「資訊」(35.8%)，以及「建築與設計」(43.1%)、「生命科學」(46.6%)。

進一步交叉分析，自認「學以致用」的，現在領的月薪，平均值為49,805元；但是自認「學非所用」的，平均月薪僅有37,002元：前者為後者的1.35倍，兩者落差幅度高達35%。(49,805除以37,002，約等於1.346！)

歸咎自己目前「學非所用」的導火線，主要原因依序為：「學校所學的不具一技之長」(32.4%)、「主修科系造成求職時的行業範圍受限」(23.2%)、「與主修科系相關的職缺，薪資不符合預期」(19%)，以及「與主修科系相關的職缺比較少」(13%)、「學校所學的專業度或深度不夠」(12.4%)。

如果自認「學非所用」，對於目前的工作狀況：33.9%覺得職場成就感「高」；66.1%覺得職場成就感「不高」。

相對的，自認「學以致用」的人，對於目前的工作狀況：69.1%覺得職場成就感「高」；30.9%覺得職場成就感「不高」。

對於「學非所用」的上班族來說：其中有38%「考慮過直接轉行」；25.2%「考慮過自行創業」；18.7%「考慮過留職停薪或在職進修」；8.7%「考慮過離職，並轉考公職」；3.1%「考慮過離職，並重返校園念書」；僅剩6.2%透露，「沒有」考慮過直接轉行。

同時也有高達九成一(91.3%)的人覺得，目前職場上存在著「學歷貶值」狀況！但不論算是正面或負面影響，自認「學歷對求職」這件事，平均只會影響職涯3.1年；其中甚至還有18.8%表示，學歷對求職「完全沒有影響(0年)」。