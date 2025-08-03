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才上班兩週就被吼「聽不懂國語？」 她崩潰發文：連休假都想辭職
即使在現代忙碌的工作節奏中，溝通語氣與尊重程度，仍然是影響員工心理狀態的重要因素。近日，一名剛入職餐飲業兩週的女網友在Dcard上發文，表示在工作期間屢被批評動作不夠快，甚至被大吼催促、嘲諷「聽不聽得懂國語？」，令原PO感到不受尊重。
原PO表示，雖然能理解忙碌時聲音可能變大，但認為同為30歲以上的成年人，仍應保有基本禮貌及情緒控管能力。原PO還指出，入職第九天完成工作後，仍被催促速度，讓他事後儘管在休假期間，也多次思考是否該自行離職，卻又擔心這是多數職場的狀況，因此上網發文求助廣大網友。
貼文一出引來熱議，「態度差就離職，都沒人之後自然就懂得要改了」、「爛環境就趕快離開，才做兩個禮拜是要多快」、「換一間職場同事好相處的吧」、「有些環境的人就是有問題，磁場不對早點換吧」、「換一家，態度不好就別待著傷身體」。
也有人提出不同想法，「這是餐飲業的常態，都想要即時戰力」、「餐飲基本上就是要聽得懂人話的即戰力」、「有沒有可能是妳真的很慢？」、「餐飲不就是這樣？腦袋不靈光就不要踏入這行」。
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