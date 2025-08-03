快訊

影／不是地震！斗南老屋暴雨中瞬間傾垮「房子開天窗」 婦廚房煮飯遭壓傷

豪雨狂炸！斗六-二水站「水淹軌道」雙線不通 台鐵緊急啟動公路接駁

川普與這國最終談判暴怒！緊咬1點逼讓步遭拒 最後「隨便決定39%關稅」

聽新聞
0:00 / 0:00

才上班兩週就被吼「聽不懂國語？」 她崩潰發文：連休假都想辭職

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在工作期間屢次被批評動作不夠快，甚至被大吼、嘲諷。示意圖／Ingimage
原PO在工作期間屢次被批評動作不夠快，甚至被大吼、嘲諷。示意圖／Ingimage

即使在現代忙碌的工作節奏中，溝通語氣與尊重程度，仍然是影響員工心理狀態的重要因素。近日，一名剛入職餐飲業兩週的女網友在Dcard上發文，表示在工作期間屢被批評動作不夠快，甚至被大吼催促、嘲諷「聽不聽得懂國語？」，令原PO感到不受尊重。

原PO表示，雖然能理解忙碌時聲音可能變大，但認為同為30歲以上的成年人，仍應保有基本禮貌及情緒控管能力。原PO還指出，入職第九天完成工作後，仍被催促速度，讓他事後儘管在休假期間，也多次思考是否該自行離職，卻又擔心這是多數職場的狀況，因此上網發文求助廣大網友。

貼文一出引來熱議，「態度差就離職，都沒人之後自然就懂得要改了」、「爛環境就趕快離開，才做兩個禮拜是要多快」、「換一間職場同事好相處的吧」、「有些環境的人就是有問題，磁場不對早點換吧」、「換一家，態度不好就別待著傷身體」。

也有人提出不同想法，「這是餐飲業的常態，都想要即時戰力」、「餐飲基本上就是要聽得懂人話的即戰力」、「有沒有可能是妳真的很慢？」、「餐飲不就是這樣？腦袋不靈光就不要踏入這行」。

職場 離職 同事 餐飲業

延伸閱讀

68位美國人遭冒名「被就業」 女助北韓IT遠距工作賺巨額資金

他面試IC設計公司 期望薪資提四萬薪水…人資：不可能

每天渾渾噩噩、對課業絕望！大學生崩潰求問：高中學歷能做什麼工作？

她問存款要多少才能裸辭？ 網友答案超狂：3萬元就辭了

相關新聞

才上班兩週就被吼「聽不懂國語？」 她崩潰發文：連休假都想辭職

即使在現代忙碌的工作節奏中，溝通語氣與尊重程度，仍然...

知道全公司薪資…他問人資會「故意壓低薪？」 過來人搖頭：搶都來不及

公司各職員收入多寡只有人資通通知道，一名網友在Dcard發文問知道所有人薪資的人資通常會怎麼想呢？好奇人資知道大家薪水的感覺，也想知道會不會有人因為心理不平衡故意壓低薪資，對此，有自稱人資的網友回覆「建議不要拿個人的業餘思維去評斷他人的專業， 術業專攻，說真的沒有比較的意義。」。

雇主拒勞工七種假最高可罰30萬 這三種假…勞資爭議最多

北市勞動局近期接獲多起勞工投訴「當育嬰假結束，準備回到職場，卻發現原本的位置不見了。」經查發現，皆因雇主未讓勞工「恢復原...

語言科系畢業「薪水好嗎」？過來人曝真相：要有第二專業

什麼科系畢業後，薪水最吃香呢？一名網友分享，自己在日商公司上班，月薪是35K，好奇如果是語言科系畢業，薪水大概會落在什麼範圍？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

00後年輕人「這天都不上班」？老鳥搖頭：請假很正常

你生日當天會請假不上班嗎？一名網友分享，發現公司裡有許多00後的年輕人，這些同事都有一個共同的習慣，就是在生日當天請假休息，讓她十分驚訝。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。