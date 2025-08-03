知道全公司薪資…他問人資會「故意壓低薪？」 過來人搖頭：搶都來不及

公司各職員收入多寡只有人資通通知道，一名網友在Dcard發文提問，知道所有人薪資的人資通常會怎麼想呢？好奇人資知道大家薪水的感覺，也想知道會不會有人因為心裡不平衡故意壓低薪資？對此，有自稱人資的網友回覆，「建議不要拿個人的業餘思維去評斷他人的專業，術業專攻，說真的沒有比較的意義」。

原PO指出，人資是公司裡少數知道所有人薪水的人，那麼「人資是怎麼想的呢？」他好奇人資看到別人薪水比較高會不會不爽，會故意壓低薪資嗎？想知道人資對於這個有什麼看法。

貼文曝光後網友紛紛回覆，「人資沒有多大的權力去議價你的薪資」、「老公是人資，就大概知道大家的薪資是多少，薪水也不是他決定，他沒啥想法」、「有規模的公司，對於薪資會有一定的級距」、「除非小公司就這幾個人，誰表現怎樣大家都看在眼裡，不然可能沒啥感覺」、「人資哪會管這麼多，頂多內部八卦一下」、「我是人資，全公司最低的薪資，新進的都比我高，之前有點心裡不平衡」。

也有人資親自回覆，如果能為公司招聘進來具備專業的核心人力，薪水高於自己又如何，強調人資的本職就是選育用留，且在人力缺稀的搶才年代，只有對自己專業沒有清楚認知的應聘者，才會沒自信的用喊價等人砍，感嘆「搶都來不及了，還砍啥薪傻啊」。