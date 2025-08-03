雇主拒勞工七種假最高可罰30萬 這三種假…勞資爭議最多

北市勞動局近期接獲多起勞工投訴「當育嬰假結束，準備回到職場，卻發現原本的位置不見了。」經查發現，皆因雇主未讓勞工「恢復原職」，呼籲雇主，依法如果未讓勞工「恢復原職」，依法可開罰2萬至30萬元不等。

勞動局長王秋冬表示，「性別平等工作法」中，有七種假別是雇主不能拒絕員工申請的，且不得因員工申請該等假別就視為缺勤，並影響員工的全勤獎金、考績，或者為其他不利處分的。

王舉例，包括生理假、產假、安胎假、產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留職停薪及家庭照顧假等；其中，又以生理假、家庭照顧假及與育嬰留職停薪等假別申請，是最常見的勞資爭議案件。

勞資爭議如雇主要求員工申請生理假需提出相關證明、限員工申請家庭照顧假必須是為照顧同住的家屬，以及雖同意育嬰留職停薪期滿的員工復職，但卻未恢復任職留職停薪前之職務。北市勞動局提醒，雇主不得拒絕勞工申請復職，更必須讓其重回原來的職位，否則恐違反「性別平等工作法」第21條規定。

王秋冬局長提醒，依「性別平等工作法」第14條至20條規定，假是不能打折，也不能以各種逾越法令的理由拒絕的，雇主一旦違法，最重會被開罰新台幣30萬元，並且公布名單，千萬別輕忽。

勞動局進一步說明，女性勞工每月可請一天生理假，且全年累計不超過三天者，不需併入病假計算，也不需提出醫療證明或診斷書。若雇主因此將其視為曠職或扣薪，已屬違法行為。至於家庭照顧假，雇主雖可視個案情況請求員工提供相關證明，但只要勞工能提出足以證明其確有照顧需求的資料，雇主就應依法准假，不得無故拒絕。

此外，為了避免限制立法保障範圍，現行法令對於「家庭成員」的定義並未設限。勞動局表示，依民法第1123條規定，具有血緣關係的親屬也包含在內；同時，與勞工同住一家的家屬，或是以永久共同生活為目的而同居的「視為家屬」，也應被視為家庭成員，且不應以是否同住作為唯一判斷標準。

勞動局強調，一旦雇主違反相關規定，依法將處以2萬元以上、30萬元以下罰鍰，屆時還會被公布事業單位與負責人姓名，影響企業形象。因此，呼籲雇主應依法給假、尊重勞工權益，如此才是營造幸福職場的第一步。

另外，勞動局為了增進事業單位認識，同時防制就業歧視及性別平等，7月至10月間辦理多場多元性別、職場平權暨性騷擾防治研習會，相關課程報名資訊可至台北市政府勞動局線上活動報名專區，歡迎事業單位派員參訓。