語言科系畢業「薪水好嗎」？過來人曝真相：要有第二專業

什麼科系畢業後，薪水最吃香呢？一名網友分享，自己在日商公司上班，月薪是35K，好奇如果是語言科系畢業，薪水大概會落在什麼範圍？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「語言科系畢業薪水」為題，指出自己目前在日商公司工作，月薪35K，好奇語言科系畢業後，薪水大概會落在哪裡？因為身邊除了有雙主修的朋友，其他人求職都不太順利。

貼文一出後，不少網友都分享自身經驗，紛紛表示「26歲，4年前畢業，35K保14（個月）；現職68K保13（個月），都是外商」、「主修英文，現年25～26歲，月收不扣勞健保37K」、「應徵過的日文職缺最後都開不到3萬，現在做行政aka雜工都比需要日文的工作還高」、「科技業行政，平均月薪6萬多」、「品牌行銷含全勤45K」。

此外，還有部分網友回應「其實仔細想就會知道，外商最不缺會講外語的人，會語言就是加分而已，還是要有其他讓人信服的專業才能領高薪」、「除非你的外語好到可以做外交官或翻譯的程度，不然外語只能算是加分項」、「語言科系畢業後，真的拿語言當專長賺錢就只有低薪，殘酷但現實」、「建議家裡有礦再來」、「這邊鄭重警告大家不要再PO了，不然我會破防」、「建議各位想要讀純文組的弟弟妹妹，考慮一下再來」。