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00後年輕人「這天都不上班」？老鳥搖頭：請假很正常

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，發現公司裡有許多00後的年輕人，這些同事都有一個共同的習慣，就是在生日當天請假休息，讓她十分驚訝。示意圖／Ingimage
一名網友分享，發現公司裡有許多00後的年輕人，這些同事都有一個共同的習慣，就是在生日當天請假休息，讓她十分驚訝。示意圖／Ingimage

生日當天會請假不上班嗎？一名網友分享，發現公司裡有許多00後的年輕人，這些同事都有一個共同的習慣，就是在生日當天請假休息，讓她十分驚訝。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「00後生日當天好像都不上班」為題，指出近幾年公司有很多00後的同事，發現大家都會在自己生日當天請假，坦言自己以前從沒有這種想法，但現在覺得生日當天如果能放鬆一下，似乎也不賴。

貼文一出後，不少網友都表示「生日當天請假正常，我跟我同事都會」、「就當作送自己的生日禮物，好好休息也不錯」、「我也是，特休留一天給自己」、「生日我最大」、「生日當天請假，吃生日優惠餐廳」、「可以的話會安排連假出去」、「公司有給生日假」、「有特休就排下去啊，為啥不排」。

此外，還有部分網友回應「不用00後，本來一堆人都這樣」、「啊？我年紀大的也會這樣請假啊！除非那陣子工作超忙，或沒假了才不請」、「周遭六、七、八年級生生日也不上班啊」、「我80後也是生日不上班啊」、「誰說只有00後，我也是生日絕對不工作」、「不用00後，大叔我生日當天以前都會請特休」。

生日 特休 同事 年輕人

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