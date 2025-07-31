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連餐飲業都難進？她面試數家皆失敗 網曝關鍵：不是妳問題

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友近期面試好幾間餐飲服務業，雖表現得積極外向，卻始終沒接到錄取通知。示意圖／ingimage
一名女網友近期面試好幾間餐飲服務業，雖表現得積極外向，卻始終沒接到錄取通知。示意圖／ingimage

求職時面試失敗的原因有哪些呢？一名女網友發文，稱她近期面試好幾間餐飲服務業，雖表現得積極外向，卻始終沒接到錄取通知，讓她疑惑究竟是何種問題導致。對此，網友們紛紛安慰她，可能是面試時「感覺」的問題。

一名女網友在Dcard發文，表示近期面試了好幾間餐飲服務業，104上都說經驗不限、願意接受培訓、很缺人等信息，她在面試時也表現得很積極外向了，卻沒有一間願意錄取她，讓她質疑「現在連餐飲都這麼難進了嗎？」

原PO表示，她剛出社會，也做過幾年的早餐店兼職和飲料店，就沒其他工作經驗了，但店家徵人條件上面明明寫「經驗不拘」，結果到面試結束後七天，又被發「無聲卡」，讓她感到很挫折，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友認為是面試官的「感覺」因素，跟經驗無關，「我覺得不是經驗問題欸，我之前只做過飲料店五年，面試感覺比較會把重點放在跟妳對談的『感覺』上」、「應該不是經驗關係，可能就是面試完，面試官評估妳不合適而已，可能看起來待不了太久之類的」、「我覺得真的蠻看面試官喜不喜歡妳，我也是應屆畢業的，曾在五星級國際牌飯店當正職7個月，後來畢業後去沒有星的飯店面試，人家反而不要我」。

也有網友提出其她建議，「可能妳講話太直接、沒禮貌，如果連面試最假掰的時候都裝不了，那進來只是破壞團隊氣氛和引起客訴而已」、「不用想太多，有時候面試不會上，是公司找到人了，只是繼續約面試，是看有沒有條件更好的，薪水不用給太高的篩選」、「現在不管是正職還是計時都會比較難找，沒意外的話暑假結束後會有一大波缺工潮」。

面試 職場 餐飲業

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