「愛笑卻被批不專業」 勞動部青年職得助找工作還能領3萬

社會新鮮人阿辰（化名）在畢業後選擇挑戰自我，赴美參與暑期打工計畫，返台後卻因個性與職場文化格格不入而一度陷入迷惘。經由勞動部勞動力發展署台南就業中心協助，參與「青年職得好評計畫」，最終成功轉職，進入知名線上平台企業擔任業務代表，為自己的職涯開啟新局。

阿辰大學畢業後獨自前往美國，在當地知名遊樂園旗下連鎖餐廳擔任外場服務人員。三個月期間，她每日以微笑接待來自各地的顧客，體會高強度服務節奏，也學習跨文化溝通能力。雖然工作勞累，但她坦言這段經歷帶來寶貴的成長與自信。

回國後，她進入國內餐飲業，但因服務現場節奏緊湊，當面對緊張或嚴肅情境時，她習慣以笑容化解，卻遭主管斥責「不夠嚴肅、不夠專業」。這讓她感到受挫，也意識到自己開朗的個性與該職場氛圍不太契合，最終選擇離職。

離職後，她轉向兼職房務與臨時餐飲服務，一邊持續投遞履歷尋找正職工作，卻未能如願。經親友鼓勵後，她走進台南就業中心，參與「青年職得好評計畫」，成為轉變的契機。

台南就業中心透過一對一職涯諮詢與職能評估，協助阿辰重新盤點自身特質與優勢。就服人員發現她具備良好的人際親和力、表達力與創意思維，建議她轉往行銷、業務推廣等重視互動與說服力的領域發展。經過職涯方向的調整與媒合，她順利進入一間線上平台企業，負責拓展商家與推廣服務，工作表現穩定。

「其實我一直很喜歡和人分享生活中好用又省錢的小工具、優惠資訊，看到別人也願意嘗試，會覺得很有成就感。」阿辰表示，從工作中逐漸理解到，「業務不是硬推，而是懂得分享價值；當你懂產品、真心對待客戶，自然會獲得成功。」

截至目前，阿辰在新職位已穩定服務10個多月，未來也希望在行銷推廣領域中持續精進，累積實戰經驗。勞動部指出，「青年職得好評計畫」針對15至29歲青年提供職涯諮詢、職能培訓與企業媒合等服務，幫助青年更順利銜接職場，提升就業力。

合資格的青年，完成深度就業諮詢並於指定期限內就業且符合相關規定，可獲得3萬元的尋職就業獎勵金。想了解更多「青年職得好評計畫」可就近洽詢公立就業服務機構，或上「台灣就業通」查詢相關資

台南就業中心主任洪儷瑋表示，每一段職涯的轉折，都是人生的新契機，青年朋友願意嘗試，都可以找到適合自己的工作。