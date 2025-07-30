入職才發現「招錯人」？他曝公司搞烏龍 網建議：別自己走人

新人面試時，資方基本上都會跟勞方說清楚職務要求、福利與薪資。不過日前有位新鮮人出現「入職窘境」，他面試進一間上市櫃公司，職缺要求的科系跟證照他都符合，也說「無經驗可」，但入職後卻發現該職缺要會的軟體他不會，還要求他自學，不然無法做這份工作，這讓原PO無奈表示「進公司後才發現他們招錯人」。

一名網友在Dcard發文表示，他入職後裡面的資深人員問他「你會用某個軟體嗎？」他回應「我不會」，對方又說「真的假的？當初面試的時候沒跟你說嗎？這個甚至要考試會才能入職欸」，原PO又回應「當初沒有說，面試的時候只有問我一些求職問題，跟可不可以配合加班而已」。

接著這名資深人員跑去問當初面試的主管，事後跟原PO解釋，「主管當時面試可能誤會你的意思了，如果你不會的話，試看看可不可以在一個禮拜內熟悉軟體，想辦法學會」。事後主管也跑來跟他確認，「你真的不會這個軟體嗎？我以為你會」。

文末原PO表示，「資深人員告知我，如果我想做這個工作，軟體是一定要學會的，而且公司裡的人沒辦法教我，讓我很問號，當初面試的時候根本沒講這些，現在變得很尷尬，進公司才發現他們招錯人」。

文章曝光後，許多網友建議「等資遣，不要自己登出」、「在大公司的話考慮轉部門」、「擔心下份工作求職困難的話，就面試不要說就好，還可以領補助」、「這件事是主管要尷尬吧，都當主管了，招人還搞不清楚」；也有人為他抱不平，指出「這也太雷了吧」、「又是一間要員工會心電感應的公司」、「要自己學沒辦法教你的話，感覺這間公司很雷」。