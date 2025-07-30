中部工作都只有30K？ 網友嘆：北漂族同學薪水更高

北中南起薪不同！日前有位女網友表示，她在台中找工作，發現薪資都落在3萬至3萬6千元，但她想找到「4萬元」薪水的工作，因此上網求解「常常看到大家分享新鮮人薪水4萬元工作，抱怨有誰要做？我想要，拜託給我4萬的工作」。文章曝光後，多數網友認為可以換地區或工作類別。

一名彰師大畢業的女網友在Dcard表示，她做過一年的行政人員，也有採購經驗，但想跳槽卻發現「人力銀行上面看到的職缺薪水，大概都開出3萬元至3萬6千元」，雖然以行政、採購、倉管為主的職缺，基本上薪資就不高，但她仍感嘆薪水3萬真的是生存有難度的金額，連破3萬3千元都是一個世紀難關，「我座標在台中，拜託給我薪水4萬元的工作」。

文章曝光後，許多網友認為北部跟中部薪水不同，「因為妳找的工作是在台中，我很多留在北部工作的同學，跳槽或加薪都容易，但要承受北部物價」、「台中真的很低薪，在台中3萬元的工作，台北就開4萬元」、「台中連理組要高薪都有一點難度了」、「台中多數工作都是這樣」、「台中薪水真的低，連資安服務人員都只開3萬1千元」。

另外也有人給不同意見，指出產業類別有差，「要選對產業，找到賺錢的公司，像是科技業、金融業跟製造業」、「可以準備考航空業、海運的內勤人員，起薪都4-5萬為主」、「選擇最重要，一樣都是碩士畢業，科技業還是比較高薪」、「採購做幾年之後跳外商，薪水會比較高」。