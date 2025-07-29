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她問存款要多少才能裸辭？ 網友答案超狂：3萬元就辭了

聯合新聞網／ 綜合報導
近年來，「裸辭」成為不少上班族追求自我轉換跑道的關鍵詞。示意圖／Ingimage
近年來，「裸辭」成為不少上班族追求自我轉換跑道的關鍵詞。示意圖／Ingimage

近年來，「裸辭」成為不少上班族追求自我轉換跑道的關鍵詞。近日，有網友發文詢問，「請問存款要多少才能裸辭？」引發大量討論。

一名將滿28歲的網友在Dcard上發文，表示自己目前有120萬元存款與ETF投資，長期以來都有穩定工作，但近期萌生辭職念頭，打算投入美甲、美睫等技術學習。不過，擔憂學成前沒有收入及未來客源是否足夠，讓她猶豫不決。原PO透露，房租與生活費每月約3萬元，若完全裸辭，可能會迅速消耗積蓄，因此貼文詢問網友是否有人會選擇辭職全職學習，或是應該邊學邊打工以分擔經濟壓力

貼文一經發出便引發熱議，「我存款只有20多萬我也裸辭，還出國玩，休息三個多月才開始找工作」、「我存款3萬裸辭一個月內上岸」、「我大概存款剩40（萬）裸辭，然後待業快一年剩下10（萬）才出去上班」、「多跟創業的人聊聊吧！很多人不到20萬就轉行了」。

也有不少人站在對立面，「先學，假日接客人，穩定後再裸辭！」、「可以繼續現在的工作，然後利用假日或下班時間去學習」、「可以運用自己額外的時間去學技能，而且畢竟也不知道後續會不會喜歡」、「邊上班邊學美甲好像比較保險」。

裸辭 辭職 美甲 待業 壓力

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