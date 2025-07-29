蝦皮購物統計暑期實習計畫七年成果 助逾百位青年強化職場競爭力

一名女子在Dcard發文表示，她目前任職於一家上市櫃公司，老闆不僅手把手教學、真心關心員工，更曾為下屬爭取加薪，工作氛圍融洽。但她最近因緣際會下誤打誤撞錄取另一家更大的公司，「薪水比現職多了30%」，卻因捨不得現有團隊，遲遲無法開口提離職，甚至覺得自己「好像一隻白眼狼」。貼文一出引發網友熱烈討論，不少人建議「真誠才是必殺技」、「向錢看！好的老闆跟主管會祝福您的」。

2025-07-29 14:13