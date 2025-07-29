蝦皮購物統計暑期實習計畫七年成果 助逾百位青年強化職場競爭力
台灣產業對實務型人才高度需求，蝦皮購物統計，2019年起投入在地人才培育，推動暑期實習計畫（Apprentice Program），提供具競爭力的實習薪資與完整制度支持，至今已累積培育逾百位實習生。職缺針對大二以上至碩士在學生，涵蓋商業營運、行銷、數據分析等多面向部門，以專案導向設計與結合專屬導師制度，讓青年從零起步參與完整專案，在真實挑戰中累積實務經驗、鍛鍊解題思維，為職涯開端打下穩固基礎。
蝦皮購物指出，今年「暑期實習計畫」從7月2日起至8月29日，實習生超過20名。採專案導向設計，實習生直接成為公司當期專案的一份子，從需求分析、競品研究、提案簡報到執行追蹤，完整參與專案開發流程，縮短學校教育與業界實務之間的落差。並由部門主管或資深員工一對一陪伴指導，從策略規劃到執行細節提供即時回饋，讓實習生更能釐清目標、優化實務操作。除了實務技能的累積，實習生亦能藉由與跨部門團隊的密切協作，深化團隊溝通經驗並拓展職場人脈，實現從學生思維到職場工作者的轉化。也有不少參與暑期計畫的實習生，畢業後選擇正式加入蝦皮團隊，持續發揮所長，成為團隊的重要成員。
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