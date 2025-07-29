104人力銀行統計 AI 人才需求年增9.1% 從研發推展至應用製造

全球加速邁向AI時代，企業選才標準與組織文化也同步轉型。104人力銀行人資長鍾文雄29日於2025 AWS台灣雲端高峰會分享AI時代下台灣企業的人才需求趨勢。根據104人力銀行統計，整體AI人才需求較去年同期成長9.1%，發展面向逐漸從研發推展至應用製造，許多企業已啟動應用AI於組織與人才的數位轉型計畫，建議企業善用外部資源提升員工的「學習力x科技力x溝通力」三大核心職能，打造具未來競爭力的智慧企業。

根據104人力銀行最新統計，2025年第2季AI相關工作機會達12.1萬個，若以年增幅來看，整體市場對AI人才的需求較去年同期成長9.1%，AI工作機會最多的前三大產業當中，以第二名的一般製造業年增16%最顯著，其次為第三名批發/零售/傳直銷業15.3%，工作機會最多的電子資訊/軟體/半導體業年增幅則為1.2%，顯示AI人才需求已從早期的技術研發邁入快速擴張的應用階段。

104人力銀行人資長鍾文雄表示，許多企業人資已啟動AI在組織與人才數位轉型計畫的規劃、準備與實驗，104本身就將AI科技的應用融入在員工創新思維的行為展現上，實際推動全體員工的AI訓練課程，AI工具的應用能力也已列入人才聘僱的標配項目。

企業對於AI人才的需求與日俱增，除了提升人才的專業能力，核心職能則包含學習力、科技力與溝通力：學習力是不設限的涉獵跨域整合專業知識，科技力是掌握數位工具提升工作效能，溝通力則是具備聚焦問題、解決問題的跨領域溝通能力。

鍾文雄提醒，中小企業在有限資源下，可善用政府提供的訓練課程，如勞動部的人力資源提升計畫、產業人才投資計畫，或是參加iPAS經濟部產業人才能力鑑定的AI應用規劃師能力鑑定，都可以提升員工的數位能力。其次也可以善用具有公信力的顧問、輔導機構，透過合作開課、產學合作計畫，持續培育公司AI與數位人才。