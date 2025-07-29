加薪30%也猶豫！她因老闆「人太好」不敢跳槽：自覺像白眼狼

一名女子在Dcard發文表示，她目前任職於一家上市櫃公司，老闆不僅手把手教學、真心關心員工，更曾為下屬爭取加薪，工作氛圍融洽。但她最近因緣際會下誤打誤撞錄取另一家更大的公司，「薪水比現職多了30%」，卻因捨不得現有團隊，遲遲無法開口提離職，甚至覺得自己「好像一隻白眼狼」。貼文一出引發網友熱烈討論，不少人建議「真誠才是必殺技」、「向錢看！好的老闆跟主管會祝福您的」。

這名女子以「老闆人超好，怎麼提離職」為題發文，透露現任公司的團隊氛圍相當穩定，部門最資淺的員工年資也都有兩年以上，主管們對每位員工都真心關心。原PO坦言「撇掉薪水的部分，原職的環境真的很好」，然而現職的薪資無法與新公司相比，讓她陷入兩難，「身為資本主義的奴隸，也很清楚現職給不了這麼高的薪資，到底該怎麼選擇」。

原PO進一步表示，身邊朋友多半鼓勵她前往新公司發展，「畢竟大家都是出來打工」，但她最擔心的，是提離職時老闆若詢問新工作去向該如何回答，坦言感覺辜負了主管與團隊，「也想不到什麼藉口不說」。

對此，網友們紛紛回應鼓勵，「其實好的主管，在認清現職公司給不起薪資的情況下，大多都是給予祝福居多」、「說實話就好，大家出來工作無非就是賺錢，好聚好散就是了，說不定未來有機會回鍋擔任更高職位的工作」、「大家都是來打工的，因為需要錢才認識，我覺得就老實講」、「現在你只看到薪水，只有跳過才會知道前公司好不好，但通常很難回頭」、「能遇到好老闆很難得，但薪資也是生活關鍵」。

另外有網友提醒，「千金難買好主管、好同事。再高薪，你做得很痛苦，你也撐不了多久的，看得到吃不到，很多無形價值都遠勝過這一點數字。我也是資本主義，用痛苦換來的薪水沒有比較好」、「我也是遇到一模一樣的狀況，主管跟同事也對我很好，上周剛提出離職，還是要勇敢跨出那一步，然後建議不要透露之後的新公司比較好」、「公司還缺人嗎？哪間？我覺得有沒有好同事、好老闆很重要」。