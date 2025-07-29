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引進印度看護移工有譜 勞動部：先達成「這一條件」

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

為降低《就服法》第46條修法對重症家庭的衝擊，勞動部29日與衛福部共同召開記者會，說明將推動六大配套措施，保障重症家庭聘僱移工權益。外界關注，是否增加看護移工人數，補足量能。勞動部說明，目前已先跟移工來源國之一的印尼特別協調；印度方面，則要等製造業先引進印度移工之後，再進一步擴大到看護移工的部分。

勞動部表示，立法院先前通過《就服法》第46條修正條文，新增開放被看護者年齡滿80歲以上或70歲至79歲患有癌症二期以上者，得免經醫療機構之專業評估，聘僱外籍家庭看護工。相關子法將於8月1日上路，估計將增加10萬健康、亞健康長者申請，恐衝擊重症家庭更難找人或留人。

為避免看護移工「棄重擇輕」的情形發生，勞動部推出六大配套措施包括：推動輕重分流重症優先、擴大重症多元免評資格、重症家庭國內承接最優先、協調來源國增加量能確保品質、補足第一線執行人力、擴編預算支持看護家庭。

外界關注，是否透過增加看護移工人數，補足量能。目前台灣主要的四個移工來源國為印尼、越南、菲律賓、泰國，勞動部說明，目前每年新引進移工人數，大約4萬至5萬人之間，因應新法規上路後，預估未來一年新進移工會增加到6萬人左右。

勞動部表示，許多重症家庭反應，擔心80歲免評聘自8月上路之後，找不到看護移工怎麼辦，所以勞動部在過去這幾個月努力跟四個來源國，特別是印尼來做協調。移工來源國也表達，可以配合重症優先政策，除了文件驗證可以來維持原本日數之外，也能配合引進人數及培訓師生。

對於外界關注開放印度移工補充量能，勞動部說明，印度是新的移工來源國之一，目前我方跟印度政府在今年初協調，大家有一個共識，希望優先從製造業、傳統產業這邊開放引進至少1,000名印度移工。

至於看護移工這邊，勞動部表示，這部分因為要請移工進入家庭面工作，我方後續會再跟印度協商，等製造業已經引進印度移工後，後續可以再進一步擴大到看護移工的部分。勞動部也持續跟印度政府討論後續的一些行政執行細節跟配套措施。

移工 看護 勞動部

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