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《2025半導體業人才報告書》每月徵才3.4萬人 最缺兩大職務

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
「2025半導體業人才報告書」公布半導體職類期望工作所需技能。圖／104人力銀行提供
「2025半導體業人才報告書」公布半導體職類期望工作所需技能。圖／104人力銀行提供

半導體為台灣經濟發展的命脈，104人力銀行與工研院合作發布「2025半導體業人才報告書」，2025年5月半導體人才缺口達3.4萬人，其中以生產製造/品管/環衛類、研發類每月缺才都達近1萬人最多。半導體業期待職人具備的技能，「生產製造/品管/環衛類」與「操作/技術/維修類」重視設備運作與故障排除，「研發類」技能則與電子電路設計知識、電路布局技巧高度相關；科系方面，人才缺口最大的三大職類，限定科系普遍期待是電機電子或機械工程相關背景。　

觀察半導體徵才趨勢，「2025半導體業人才報告書」數據發現，自2023年下半年起，主要徵才3大職類「生產製造/品管/環衛類」、「研發類」、「操作/技術/維修類」工作機會持續攀高，其中以技術職特別明顯，「生產製造/品管/環衛類」自2023年10月5,600個工作機會，攀升至2025年5月1萬個，增幅達77%，反映晶圓廠擴產、先進製程與先進封裝投資增加，對製造工程人力需求增多；「操作/技術/維修類」自2023年10月4,300個工作機會，增長至2025年5月9,000個工作機會，增幅67%，反映先進製程與先進封裝產線擴展，機台操作與維護人員需求上升。

半導體缺才有多嚴重？根據「2025半導體業人才報告書」顯示，主要徵才前三大職類：「生產製造/品管/環衛類」缺1萬人、「研發類」缺9,000人、「操作/技術/維修類」缺7,000人最多。

至於人才缺口前三大職類，則以「操作／技術／維修類」最大，因需要輪班且工作當下需高度專注，人才招募不易2025年5月平均每個工作機會僅能分到0.2名求職者人力，極度緊張；「生產製造/品管/環衛類」因製程複雜，設備操作與維護需大量工程師，平均每個工作機會僅能分到0.4名求職者；「研發類」隨著AI應用全面擴散，消費性電子產品能力提升、通訊技術升級，平均每個工作機會僅能分到0.45名求職者，均出現人才短缺現象。

半導體想招募的人才，「2025半導體業人才報告書」指出，工作技能方面「生產製造/品管/環衛類」、「操作/技術/維修類」前三大技能均為機械產品故障排除檢修、改善設備問題及功能提昇、電機設備保養修護，確保維持設備正常、避免停機，支撐整體製程順利進行；「研發類」技能則為電子電路系統設計、類比IC電路設計、數位電路設計與驗證。

非理工職投入半導體　操作/技術/維修類58%不限科系最有機會，根據「2025半導體業人才報告書」，「操作/技術/維修類」工作著重實作與現場技能，大多數企業都可提供訓練，58%職務科系不拘比例最高。「生產製造/品管/環衛類」雖具技術門檻，但多屬執行性質，部分工作也可透過內部訓練補足，38%職務科系不拘彈性中等。相較之下，「研發類」職務需具備電機、電子、材料等專業背景，要求高度理論與技術知識，因此對科系限制最嚴，職務科系不拘的比例僅23%。

科系 半導體

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