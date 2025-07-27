耶魯研究揭密：最成功人士的情緒超能力 5招掌控內心風暴

摘要 1.一項研究顯示，高情緒智力與高薪資、升遷表現正相關，未來企業對「情緒技能」的需求持續上升。 2.耶魯大學研究也指出，成功人士善用五大情緒調節策略，如情境選擇、環境轉換與重新定義失敗。 3.情緒調節非天生，而是可培養的能力，是應對未知挑戰、發揮創意與保持職涯韌性的關鍵。

當專案進度落後、客戶抱怨不斷時，有些人慌亂失措，有些人卻能冷靜分析、找到解決方案。這個差別背後的秘密，正是成功人士的共同特質——情緒調節能力。

數據最有說服力。根據發表在PMC的跨職業薪資研究，控制年齡、性別、教育等因素後，高情緒智力者通常擁有更高薪資。

根據TalentSmart對職場人士的大規模調查，高情緒智力的人平均年薪比低情緒智力者多出2萬9000美元，75%的人事主管更將其作為升遷和加薪的關鍵指標。世界經濟論壇更預測，「情緒技能」需求到2030年將成長26%。

來自耶魯大學情緒智力中心的研究也顯示，最成功和最具創造力的人都有一個共同點：他們擅長調節自己的情緒。這不僅僅是關於保持快樂，而是能夠優雅的應對未知挑戰。

5大情緒調節策略

耶魯大學情緒智力中心的資深研究科學家通過長期追蹤研究，歸納出成功人士共同運用的五大情緒調節策略：

1.選擇對的時間做對的事

會調節情緒的人很會安排時間，知道哪些事會讓自己累，哪些事會讓自己有精神。科學家把這叫做「情境選擇」。這不是要你逃避困難，而是當你知道現在的辛苦是為了更好的結果時，就能提前準備好自己的心情。

2.換個地方工作

當工作讓你心情煩躁時，換個環境試試！從辦公桌走到咖啡廳，這個簡單動作會重新啟動你的情緒狀態。研究發現，環境改變能幫助大腦切換模式，原本的負面情緒也跟著轉換。

3.暫時做別的事

覺得煩躁時，先去做其他事情。研究發現，這樣不但能讓心情好轉，還可能讓你想到新的解決辦法。特別是當你有明確目標，又能在不同工作間切換時，創意最容易出現。

4.重新定義失敗

失敗時會失望、沮喪，這很正常。但別讓這些情緒阻止你再試一次。

關鍵是退一步保持好奇心：為什麼接觸的人會有某種反應？他們是真的不在乎，還是只是沒有足夠的資訊了解狀況？你也可以重新評估自己的情緒觸發點，例如當你感到緊張焦慮時，可能不是因為害怕，而是因為你對這件事很投入、很在乎。

5.真心改變，而不是假裝

面對討厭的工作，你可以選擇「假裝開心」或「真的讓自己開心一點」。

但假裝很累，真心調整自己的想法更有效。試著找出工作中真正有意義的部分，你會發現自己更有動力，也更有創意。

情緒調節不是天生特質，而是可以培養的技能。在這個快速變化的時代，能成功駕馭情緒，而不是被它牽著走的人，不僅能在職場中脫穎而出，更能在人生的各個階段都保持韌性和創造力。

資料來源：CNBC、PubMed、Niagara Institute

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文耶魯研究揭密：最成功人士的情緒超能力，5招教你掌控內心風暴》

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