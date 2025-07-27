他面試IC設計公司 期望薪資提四萬薪水…人資：不可能

台灣作為全球半導體供應鏈的關鍵樞紐，不僅技術領先，連帶也拉高了相關產業的人才需求與薪資行情。近日有網友表示，自己求職時將期望月薪填為四萬元，卻接連被兩間公司的主管與HR（人資）打槍「不可能」。

這名網友在Dcard上貼文表示，自己在求職過程中，比照104最低薪資，將期望月薪填為四萬元。然而，他卻接連被兩間公司的主管與HR提醒，這個數字「太低了、不可能」。其中一位主管更直言：「學長姐有跟你說過豬屎屋（IC設計公司）的薪水嗎？不可能是四萬的，要嘛高月薪六萬、要嘛低底薪分紅多，如果不知道的話就填依公司規定就好。」

對此，原PO感到非常困惑，表示一直以為自己領四萬就很多了，甚至問出：「我真的可以拿這麼高的薪水嗎？」

貼文一出引來熱議，網友們紛紛曬出業內行情，「六萬是低月薪吧」、「我當初也說四萬多，最後給六萬」、「不知道就寫依公司就好，豬屎屋最爛的都有七萬」、「台清交成一線IC廠起薪不就八萬起跳嗎」。

還有網友表示公司對薪水都有規定，期望薪資只是參考，「只要是去有規模的企業，新人價碼都是依公司規定」、「基本上他們都會有公道價」、「保險牌都是寫依公司規定」、「新人就寫依公司規定就好，反正大部分公司給新人就公道價」。

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