勞動部調查：薪水與工作內容外 年輕人求職看重「這件事」

勞動部勞動力發展署為瞭解求職者在求職、面試過程中的體驗與評價，近期進行問卷調查，發現近七成受訪者最重視「薪資福利」與「工作內容」是否說明清楚，惟該兩項滿意度約為55%，因此，建議企業可進一步加強揭示具體內容以吸引合適人才。

此外，調查顯示，年輕求職者看重學習機會與職涯發展，女性則偏好通勤便利與不需輪班加班等工作條件，企業可視職缺與人才屬性適度調整招募及人力運用策略。

為提高人才招募效率，勞動部建議，雇主在招募時，除揭示薪資水準外，亦應具體清楚描述職缺內容及應徵條件，例如：主要工作職責、每日工作流程、輪班需求、所需技能等，有助於求職者更準確評估職務是否符合其職涯期待，進而提高媒合成功率，招募到真正適配的人才。而為協助雇主更清楚撰寫職缺內容，各地公立就業服務機構在受理求才登記時，就服員將主動協助確認並補充相關資訊。

勞動部勞動力發展署為瞭解求職者在求職、面試過程中的體驗與評價，以及對職缺透明度的重視程度與對職缺的偏好，於2025年5月16日至5月24日透過台灣就業通系統向會員發送電子問卷，並針對1年內有求職面試經驗者進行調查，最終總計回收有效樣本2,782份，調查統計結果摘述以下四大方向，企業可強化的招募關鍵。

第一，資訊透明度是求職者首重因素。調查顯示，近7成受訪者最重視「薪資福利」與「工作內容」是否說明清楚，惟該兩項滿意度約為55%，因此，企業可進一步加強揭示具體內容以吸引合適人才。

第二，流程效率與通知回覆影響好感度。有77.9%求職者能於1個月內完成應徵流程，59.4%在1週內收到結果通知，但仍有逾1成未收到回覆，可能影響企業形象與求職者的應徵意願。

第三、面試互動品質需關注。面試官的溝通態度與說明能力，特別受到專技人員重視。良好的人際互動有助企業展現專業與誠意。

第四、不同求職者關注面向不同。求職者選擇職缺時，最重要的3項是：「薪資福利」、「工作穩定性」、「通勤便利」。年輕求職者看重學習機會與職涯發展，女性則偏好通勤便利與不需輪班加班等工作條件，企業可視職缺與人才屬性適度調整招募及人力運用策略。

勞發署表示，本次調查結果顯示工作內容與薪資福利的資訊透明度，對求職者而言極具關鍵性。為提供薪資行情供求職求才者參考，除由勞動部每年辦理行職類別薪資調查外，「台灣就業通」網站上的「工作百科」（https://jobooks.taiwanjobs.gov.tw/）亦有整理出各職類別薪資趨勢，求職求才者可多加參考運用。

若雇主選擇自行於「台灣就業通–找人才」網站（https://hr.taiwanjobs.gov.tw/）登錄職缺，該網站會依據職類別提供職缺內容描述範本，供雇主參考使用，以協助雇主撰寫更具體、清楚且具吸引力的職缺資訊，提升徵才成效，歡迎企業多加運用。企業可至「台灣就業通」網站查詢更多資訊，或撥打0800-777-888免付費客服專線，將由專人提供服務。

商品推薦