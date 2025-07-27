北市就服處啟動連三日徵才 851個職缺等著您

臺北市就業服務處自7月29日至7月31日將在全市各就業服務站展開連續3天的現場徵才，共邀集20家企業，提供851個工作機會，涵蓋旅宿、餐飲、零售、運動服務業、自行車租賃及長照服務業等產業，不管是正在求職、想轉職，還是中高齡或二度就業的朋友，都非常歡迎親自到場面試。

台北市勞動局局長王秋冬表示，餐飲旅宿業是疫後人才大戰的一級戰區，業者在觀光產業蓬勃復甦後深切感受到缺工之痛，不僅提高薪資待遇外，需提供完善工作環境員工福利，創造優質工作氛圍，更是留住人才的必要條件，紛紛端出免費制服、餐飲福利、國內外員工旅遊、免費年度健檢、介紹獎金、兼職夥伴獎學金等措施，更特別重視員工職涯成長，提供訓練課程、證照加給及傑出員工認股制度，展現企業求才誠意，讓員工能在工作中獲得滿滿成就感。

本周有三井餐飲集團、北投老爺、寒舍、米塔集團、COMEBUY、東棧、朱記餡餅粥、星巴克、三商餐飲等9家餐飲旅宿企業參加招募活動，其中「三井餐飲集團」資深專業料理廚師高薪69.5K，賣場資深專業銷售員54K，員工如有未滿三歲幼童，公司提供友善育兒措施直接補助每月2,000-6,000元津貼，極具吸引力，減少員工育兒壓力。國際知名內衣品牌「黛安芬」，推動2025年「MT尋寶新星計畫」（Brand Advisor銷售種子培育計畫），大舉召募儲備幹部，分階段培育員工銷售專業能力，包括專門店銷售管理及營運管理，學習不同通路銷售方式、時尚領域專業知識、品牌產品專業知識及市場分析等，每一階段職能達標即可晉升。此外無經驗可的培育新鮮人、二度就業、中高齡、銀髮族，讓員工跟著公司一同成長。

照顧服務業，本周有晨安、潤田、璞馨及愛關懷等4家居家長照機構參加招募，居家服務員的時薪200元起跳，最高可達460元，另外還有團體保險、責任險及各種獎金、津貼等福利，從事照服員工作除待遇之外更可從工作中獲得助人後的成就感，歡迎有耐心、愛心、關懷他人特質的求職朋友投入工作行列。

另參與廠商還有微笑單車（YouBike）、悠旅生活事業（星巴克）、全家便利商店、好時光風格、三商家購（美廉社）、統康生活事業（家樂福超市）、全聯實業等企業。徵才活動地點及時間，分別為：7月29日下午2時至4時 北投就服站（微笑單車、晨安居家長照）、西門就服站（朱記餡餅粥）、內湖就服站（星巴克、全家便利商店、好時光風格）；7月30日下午2時至4時 北投就服站（老爺榮康）、西門就服站（潤田居家長照、黛安芬）、景美就服站（三商餐飲、三商家購）；7月31日下午2時至4時 艋舺就服站（寒舍餐旅、米塔集團、璞馨居家長照、長沂國際、三井餐飲、微笑單車）、西門就服站（全家便利商店）、景美就服站（東棧）、南港東明站（統康生活事業、全聯實業、愛關懷居家長照）。

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