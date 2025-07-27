勞退新制20年3／勞退新制若提高雇主提撥率 學者研究恐轉嫁勞工

勞退新制今年邁入20年，據官方統計，新制勞工月領退休金平均僅約新台幣6300餘元，勞團疾呼調高雇主提撥退休金，保障勞工晚年，但研究顯示，雇主恐怕會將成本轉嫁給勞工。

勞退新制在94年7月1日正式上路，今年屆滿20年，已有700多萬名勞工擁有個人可攜式帳戶，截至去年止，有165萬名勞工領到勞退新制退休金，遠超過勞退舊制上路40年僅83萬勞工領到。

勞工老年生活保障基本有兩塊，一是政府開辦的勞保年金老年給付，二是雇主提撥的勞工退休金。隨著通膨物價上漲，越來越多勞工認為，二者的保障都不夠，勞工團體屢次要求調高勞退新制的雇主提撥率、實質增加退休金，不要讓勞工淪為老年貧窮。

●勞工預期每月退休要3萬 現有勞保勞退不足

根據勞保局統計，去年12月底止約187萬名勞工領取勞保老年給付，平均每月領取金額僅1萬9344元；在新制勞工退休金部分，一次領的勞工平均領取25萬6979元，選擇月領的勞工，平均每人只領取6332元。

1111人力銀行2023年曾做過調查，勞工粗估退休後每月生活費為新台幣3萬5203元，若以勞保局數據來估算，勞工若皆採月領，兩者合計平均金額僅2萬5676元，與調查所需的數額差額近1萬元，有相當落差。

另外，若與政府公佈的113年每月生活所必需（必要生活費用）數額來看，勞工若生活在台北市，每月所需2萬3579元，與勞保局平均數據相比，也只比生活所必須數額多2097元。

●勞團盼提高雇主提撥率 研究指恐致勞工薪資停滯

勞退新制為確定提撥制的退休制度，入帳的金額都會累積成為勞工未來的退休金，提高雇主提撥率確實能實質的增加勞工退休金；不過，學者也指出，可能會壓縮勞工現有薪資。

勞退新制上路後，中研院經濟研究所副研究員楊子霆隨即展開研究，他運用「人力運用調查」資料，並以未適用勞退新制的公部門勞工（包括公務員與國營事業員工等）作為對照組，分析勞退新制對私部門勞工薪資的影響，為國內首份分析勞退新制對勞工薪資影響研究。

結果研究顯示，對於勞退新制施行後才取得現職工作的勞工，勞退新制確實造成薪資縮水，減少幅度約勞工薪資的5.92%，十分接近新制規定雇主提撥率6%，顯示雇主可能將新制退休金成本完全轉嫁給勞工。

楊子霆告訴中央社記者，從經濟學角度觀察，勞工總報酬（包含薪資與退休金）與其生產力密切相關，當政府要求雇主額外支出退休金成本時，雇主往往會壓低現金薪資來平衡支出，「不太可能無條件多給勞工錢」。

楊子霆表示，若以提高雇主提撥率來增加退休金，據他研究，退休金成本幾近完全轉嫁至薪資結構中，形成名義提撥增加、實質薪資不變的「帳面調整」現象，若最終只是讓勞工現在薪水更少、未來退休金變多，實際總報酬沒改變，這樣效果恐有限。

●強迫儲蓄存老本 學者建議提高個人提撥率

在勞工保險目前未計畫改革情況下，若要增加勞工退休金，楊子霆建議可考慮調整目前勞退新制個人提撥率上限；根據法規，除了雇主必須以不低於勞工月薪的6%每月存入外，勞工也可以每月自提6%到帳戶中。

根據勞保局統計，截至今年4月止，個人提繳退休金的勞工為128萬3336人，雖然高薪者佔多數，仍有越來越多勞工自願提繳。

楊子霆表示，現行制度下，勞工個人每月最高提撥6%可享有免稅優惠，實務上6%依然偏低，若政府能加碼稅賦誘因或提高提繳上限，有助於促進個人主動儲蓄。

他說，「如果真的要讓勞工退休時手上有更多錢，也許應該調高個人提繳的上限，同時加強稅賦優惠，讓勞工更願意多提繳。」

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