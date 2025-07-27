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勞退新制20年2／勞退新制「先求有再求好」 雇主提撥率原不只6%

中央社／ 台北27日電

勞退新制上路20年，當年勞工的退休金往往看得到但領不到，為使勞工個人帳戶的勞退新制盡快上路，「先求有再求好」，雇主提撥率砍到6%，減輕雇主負擔，卻導致勞工退休金偏低。

新制勞工退休金94年7月1日上路，今年屆滿20年，勞退新制首創「可攜的個人帳戶」，勞工即便轉換工作、遇到公司歇業倒閉，都可以帶著個人帳戶到下一個公司繼續儲蓄退休金。

●責任準備制變確定提撥制 雇主負擔為一大考量

勞工退休金分為新、舊制，舊制勞退為責任準備制，雇主必須依勞工每月薪資總額2%至15%撥入勞工退休準備金專戶中作為準備金，當勞工符合退休條件向雇主請領退休金時，雇主就由勞工退休準備金專戶中來支付。

不過，舊制勞退規定勞工必須在同一家公司工作15年以上年滿55歲、工作10年以上年滿60歲，或是工作滿25年者才能請領退休金，當時國內中小企業平均壽命僅12.7年，即便雇主有準備退休金，許多勞工卻根本領不到，大多數雇主並未實際支付。

為解決勞退舊制的缺點，勞動部從前身勞委會主委許介圭任內著手規劃勞退新制，時任勞委會勞動條件處長李來希告訴中央社記者，當初許多雇主不願改革，但廣大舊制勞工就是領不到退休金，因此要推動新制，不論雇主提撥率多少，都必須實際負擔的員工退休金。

李來希也說，當時許多工業總會代表都表達不希望一下子讓雇主負擔太重，勞動部訂定版本時，內部其實曾做過討論，比照舊制勞工退休金的金額來研議，提出雇主提撥率應訂為10%至12%構想，最後訂定為8%，就是「為了減輕雇主負擔」。

雖然最後勞動部的版本為8%，資方仍然反對，李來希表示，當時許介圭希望能儘速通過法案，後來就把8%改為6%，「因為法案通過前提必須有資方支持」。

●勞退新制立法朝野協商 提撥率6%還有附帶決議

勞動部擬定了勞退新制草案，但直到政黨輪替後才重新浮上檯面，後來進到立法院審查，最後在前勞委會主委陳菊任內通過。

李來希回憶，最後朝野協商表決將雇主提撥率訂為6%，其實當時協商時有決定一個附帶條件，也就是當台灣經濟發展許可、雇主承擔能力可行的時候，應適度的從6%調到8%。

這說法也獲得當時參與朝野協商的國民黨立委侯彩鳳證實，侯彩鳳對中央社記者說，「經濟情勢的附帶條件絕對有」，直言當時自己與勞工團體提出的版本為12%，也是因此才在協商時選擇妥協「犧牲」。

侯彩鳳說，當時工廠關廠、國內產業外移情況嚴重，許多勞工的年資被迫中斷，完全領不到退休金，因此朝野協商有講好，經濟情勢發展好時必須提高雇主提撥率，當時才同意簽字，「先求有再求好」。

侯彩鳳也強調，因為當初有這樣的附帶決議，所以勞團才從109年開始屢屢訴求要增加雇主提撥率，「時機已經成熟」。

●勞動成本是秘密 企業承擔能力才是關鍵

李來希回憶，雇主提撥率主要考慮企業承擔能力，問題是「沒人知道企業承擔能力如何」，這是屬於勞動成本的一部分，多少才合理各行各業都不同，像是服務業勞動成本高，科技業的勞動成本或許就較低，每個行業勞動成本佔總成本的比例都不同、承受壓力也不同。

因此，李來希說，研議訂為6%，是認為雇主約3年時間就可以攤提所增加的勞動成本，6%已經很低，若雇主仍無法攤銷的話，那這家公司應該也沒辦法經營了。

李來希也說，其次才考慮能否讓勞工足以養老，在勞保難以改革情況下，退休金增加空間有限，勞退新制雇主提撥率6%真的太低，即便加上勞工自提6%，存30年仍然不多，可是以當年情況而言，已經是最好的制度了。

雇主 退休金 朝野協商

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