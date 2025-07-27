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勞退新制20年1／勞退新制雇主提撥僅6% 勞團提階梯費率減稅誘因

中央社／ 台北27日電

勞退新制要求雇主提撥至少6%薪資作為勞工退休金，20年來從未調整，勞團認為新制退休金不到舊制的一半，提出7個調整版本及配套，鼓勵頭家加碼提撥退休金，有助攬才及留才。

勞工退休金包含勞保年金以及勞工退休金。其中勞工退休金新制從民國94年至今實施20年，已有700多萬名勞工擁有新制勞退帳戶，遠遠超過新舊轉銜期間決定沿用舊制的勞工。

新制勞工帳戶中的退休金，由雇主必須以不低於勞工月薪的6%按月存入，勞工個人可自由選擇另外自行提繳。不過，20年來雇主提撥率一直都是6%，近年勞工團體都疾呼調高雇主提撥率，藉此增加勞工老年退休保障。

●勞退金差很大 新制是舊制一半都不到

勞團認為，勞退新制與舊制的退休金差距懸殊，縱使舊制勞退有勞工離職、轉換工作時，退休金就會歸零的致命傷；但是如果捧著鐵飯碗，能在同一家公司安穩工作退休，最後領到金額會比新制勞退優渥許多。

根據法規，舊制勞退的雇主必須依照勞工在職年資，每滿1年給予2個基數，超過15年的部分，每滿1年給1個基數，最高總數45個基數（退休時的月薪）給予勞工退休金；新制則是看勞工退休帳戶有多少金額。

勞團過去曾以勞工工作30年後退休的案例試算，舊制雇主要給付勞工45個月薪資做為退休金，但新制卻只要提撥21.6個月薪資，新制退休金連舊制的一半都不到。

●公教退撫新制政府分攤 優於勞退新制雇主提撥

除了久任勞工的新舊制退休金差距大，勞團希望提高雇主提撥率的另一個原因就是112年7月1日上路的公務人員退撫新制，新制同樣採確定提撥制，但與勞退新制相比，數據差很大。

勞團換算，公務人員退撫新制強制提撥率為15%，並由政府分擔65%、公務人員分攤35%，等同政府負擔的提撥率是9.75%，也比勞退新制的雇主提撥率6%高上許多。

根據勞動部勞保局113年統計年報，雇主為勞工提撥退休金的平均提撥率為6.04%，幾乎全體、700多萬名勞工的雇主是提撥6%的最低限度；雇主提撥高於6%的全台勞工僅有6萬8304人，比例相當懸殊。

進一步細看數據，民國94年勞工退休金制度上路時，雇主平均提繳率為6.01%，歷經20年僅增加0.03個百分點至6.04%；相對地，同期間勞工個人平均提繳率從5.07%增為5.71%，增幅大於雇主方。這讓勞團認為，唯有透過法令規範，雇主才願意提高提繳率。

●提高雇主提撥率 勞團研議階梯費率與減稅誘因

勞團希望提高雇主提撥率，從8%喊到12%，各有不同訴求；全國產業總工會理事長戴國榮告訴中央社記者，目前研擬7個提高雇主提撥率的版本草案，盼政府採納。

戴國榮說明，7個版本主要核心為採「階梯式」的提高雇主提撥率，假設雇主為新進勞工提撥6%，就以員工在職年數為基準，每5年就依照各版本內容，增加0.5至1個百分點的雇主提撥率。

戴國榮也說，提高雇主提撥率，雇主一定會覺得勞動成本增加了，因此全產總也有擬定一個配套，就是仿效中小企業發展條例中的租稅優惠條款給雇主，只要雇主增加提撥率就可以抵減稅，透過政策誘因讓企業願意為勞工提繳更高，且對雇主也有利，「創造勞資雙贏」。

戴國榮也說，全產總就這7個版本試算，當員工在公司的服務年資超過25年，雇主提撥率就可以到達14%，換算最後獲得的退休金比較接近舊制勞工。

戴國榮說，現在缺工問題嚴重、企業找不到員工，如果願意用這方式就會成為一種福利措施，能夠吸引人才，讓勞退新制成為「留才攬才」的重要工具。

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