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今罷免投票日 勞動部：具投票權勞工依法放假1天 若上班應給加班費

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
今天為「公職人員選舉罷免投票日」。勞動部提醒，具投票權且今天原屬工作日的勞工，雇主應依法給假並給薪。示意圖。記者黃仲裕／攝影
今天為「公職人員選舉罷免投票日」。勞動部提醒，具投票權且今天原屬工作日的勞工，雇主應依法給假並給薪。示意圖。記者黃仲裕／攝影

今天為「公職人員選舉罷免投票日」。勞動部提醒，具投票權且今天原屬工作日的勞工，雇主應依法給假並給薪。若今天原本是勞工的休息日，雇主徵得同意後出勤，就必須依休息日出勤計算加班費。

勞動部表示，中央選舉委員會公布7月26日（周六）為「公職人員選舉罷免投票日」、8月23日（周六）為「公民投票日」，該二日業經勞動部公告指定為勞動基準法第37條所定應放假日。具投票權且該日原屬工作日之勞工，應予以放假1日，今天本來就休息日或例假的勞工，本得行使投票權，不另給假。

勞動部進一步解釋，所稱放假「1日」，指的是午前零時至午後12時連續24小時，雇主若徵得勞工同意於該工作日出勤者，應加給該工作時間工資。若雇主徵得勞工同意於「休息日」出勤，應依勞動基準法第24條第2項規定計給休息日出勤工資，前2小時按平日每小時工資額另再加給1又1/3、工作2小時後至8小時按平日每小時工資額另加給1又2/3以上。

勞動部提醒，行使投票權為公民之權利，雇主不得妨礙勞工投票；由於投票權僅得於投票當日行使，其性質與一般休假日（國定假日）有別，該放假日不得與其他工作日對調實施。

雇主如違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關或勞動部1955專線提出申訴。

投票 雇主 罷免 勞動部

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