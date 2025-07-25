他任翻譯因薪資離職「轉做外送」 避開討厭同事還月入逾4萬元

一名男網友近日在論壇指出，他從大學畢業後開始從事翻譯工作，任職期間達5年以上，但不滿薪水還是只有3萬6千元，所以決定離職。之後該名男網友開始做外送，認為當外送員有薪水較高、避開討厭同事的優點，不過他為了大幅增加單量，天氣差的時候反而要較頻繁地跑外送。

原PO在Dcard以「閒聊 原來外送這麼爽」發文表示，他自大學畢業後開始任職翻譯，從3萬元的起薪到最後5年的3萬6千元月薪，都讓他覺得是蠻爛的薪水。原PO推測，薪水不高的原因為：從私立大學畢業，加上又是讀文組科系。

去年底原PO決定離職，起初只是想暫時休息，但到了今年4月，原PO感到無聊開始找工作，原本只是想多少賺點錢，後來去做外送也持續至今。

原PO表示，他在新北市雙開（即同時接兩家外送平台的單），月薪隨便就4萬5千元起跳，而且不用與討厭的同事相處，感受上認為「爽到勃起，完全沒壓力」，不過原PO也指出，天氣越差反而越要出門跑外送，如此才會爆單。

即使如此，原PO還是於文末坦言，希望看過貼文的人不要跟他搶工作，也對於終於找到適合自己的工作，感到喜悅。

不過有網友認為外送員的工作並不如原PO想的爽，「呃呃呃呃，每個月4.5萬起，那有扣掉成本嗎？油錢、機車保養費等等，另外勞健保要自費的部分。另外雙開才4.5萬……」、「外送工作不會逐年調高收入；沒有福利；沒有特休、喪假、病假、事假、婚假、育嬰留停產假、陪產假；沒有年終；沒有雇主幫你出勞保費」。

也有人認同原PO說法，「外送真的很爽，時間彈性也不用面對老闆、同事，但就外面熱還要專心騎車，加上油錢和保養也是一筆錢」、「大學生兼職簽，我媽一直說很危險別跑，但我還是照跑，然後說這啥底層工作，她認為學不到東西累積不到經驗的都是底層」；有人表示支持也給予建議，「每個人都有適合的工作。他全職外送還是可以兼職其他工作，甚至能空下時間去上課考證照啊……做外送肯做，薪水可以2倍甚至3倍於辦公室。問題從來不是工作，是人」。

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