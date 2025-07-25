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年輕人願意吃苦？水電公司開3萬8招學徒找嘸人 網看條件嘆：簽下去還比較好

聯合新聞網／ 綜合報導
水電公司開3萬8招學徒找嘸人，讓老闆感嘆「現在的年輕人還願意吃苦嗎？」。示意圖／ingimage
水電公司開3萬8招學徒找嘸人，讓老闆感嘆「現在的年輕人還願意吃苦嗎？」。示意圖／ingimage

傳統技術工作環境辛苦，即使開出高薪也有很多年輕人不願意去做。一名網友將準備接手家中的水電公司，開出學徒月薪3萬8起，還提供獎金與加班費，仍難招到年輕人來學習，工作待遇看似不差，但很少人願意來學，讓他好奇詢問「現在的年輕人還願意吃苦嗎？」。

該名網友在Dcard分享，自己從事水電工作作2、3年，對於工地環境不僅不排斥，反而覺得輕鬆自在。近期，他準備接手家裡的水電公司，給自己日薪3000，親自下工和管理，他開給學徒日薪1600元、月休六天，實領約為38000元，半年保底會升薪，另外提供午餐和涼水。

另外他也表示若加班會另給半天薪水，每年固定發放2個月年終獎金，工地完工後也會給2個月獎金，三節還會各發2000元。他強調，對學徒來說這樣的待遇不算差，但依然很少新人願意來學，他坦言「我知道這行很累，起薪也不高，但我真的想改變工人低薪的現況。其實這份工作不應該這麼低薪，做了2、3年後，月薪基本上都能超過6萬，有時甚至是用命在賺錢」。

提到工作環境，原po也坦言目前大多數工地環境惡劣，隨地大小便、抽菸喝酒等情況仍普遍，算是「傳統工地文化」，並非馬上就能改變，只能序漸進地調整。他也強調，師傅罵人的問題也層出不窮，但他自認不會隨意責罵員工，除非發生重大疏失，他也不會扣員工薪水，他期望能透過改善工作環境、提高薪水待遇，吸引更多年輕新血加入水電行業。

文章曝光，不少人認為薪水實在太低，「薪水沒有吸引力，福利比當兵還少，不如待在營區」、「什麼年代了還在千六，你還是直接找外勞吧」、「你都說用命在換錢了，結果還要2-3年月薪才有超過6萬，看到這薪水還真的簽下去還比好」、「老實講38000的薪水真的沒吸引力」。

也有曾經做過相關工作的網友表示，「我有幾個卻步的原因，吸粉塵會致癌、衣服都是粉塵怕洗衣機壞掉、沒有辦法好好學，教學指導流程不明確、每個工班都在抽煙講髒話、阿桃阿(打石機)有危險性，很怕哪天斷哪裡」、「做過半年多工地水電學徒，我是認為現在年輕人待不住的最大原因是出在人身上，老一輩的師傅氣太重，講話滿口髒話，不然就是酸言酸語」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

職缺 水電工 年輕人

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