勞動部調查出爐！求職者最在意資訊透明 「2件事」務必說清楚

為瞭解求職者在求職、面試過程的評價，以及對職缺透明度的重視、對職缺的偏好，勞動部勞動力發展署於5月16日至24日透過台灣就業通針對1年內有求職面試經驗者進行問卷調查，總計回收有效樣本2782份，調查結果指出，近7成受訪者最重視是否說清楚薪資福利、工作內容，但對這兩項的滿意度僅55%。

發展署調查指出，資訊透明度是求職者首重因素。調查顯示，近7成受訪者最重視「薪資福利」與「工作內容」是否說明清楚，但該兩項滿意度約為55%，顯示企業可進一步加強揭示具體內容，才能吸引合適人才。

再者，流程效率與通知回覆也會影響求職者好感度。調查指出，有77.9%求職者能於1個月內完成應徵流程，59.4%在1週內收到結果通知，但仍有逾1成未收到回覆，可能影響企業形象與求職者的應徵意願。面試互動品質也是求職者關注點之一，尤其是面試官的溝通態度與說明能力，特別受專技人員重視。

除此，不同求職者關注面向不同。調查發現，求職者選擇職缺時，最重要的3項為「薪資福利」、「工作穩定性」、「通勤便利」，年輕求職者看重學習機會與職涯發展，女性則偏好通勤便利與不需輪班加班等工作條件，建議企業可視職缺與人才屬性適度調整招募及人力運用策略。

發展署表示，本次調查結果顯示工作內容與薪資福利的資訊透明度，對求職者而言極具關鍵性，勞動部除每年辦理行職類別薪資調查，台灣就業通網站上的「工作百科」也整理出各職類別薪資趨勢，求職求才者可多加參考運用。

發展署也建議雇主，招募時除揭示薪資水準，也應具體清楚描述職缺內容、應徵條件，如主要工作職責、每日工作流程、輪班需求、所需技能等，有助於求職者更準確評估職務是否符合職涯期待，進而提高媒合成功率，招募到真正適配的人才。

商品推薦