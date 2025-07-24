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台灣撐起AI全球供應鏈！韌體工程師入行3年 薪資可衝上8萬元

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
AI成顯學，驅動企業新發展，1111人力銀行與台灣人工智慧協會、科技島網站、中華人事主管協會共同舉辦「AI如何幫HR提高績效」論壇，協助企業AI轉型。圖／1111人力銀行提供
AI成顯學，驅動企業新發展，1111人力銀行與台灣人工智慧協會、科技島網站、中華人事主管協會共同舉辦「AI如何幫HR提高績效」論壇，協助企業AI轉型。圖／1111人力銀行提供

行政院推動「AI新十大建設」，最快８月拍板定案，涵蓋智慧應用、關鍵技術及基礎建設等三大面向，將引領國內百工百業至少百萬家導入AI服務。國發會擬以50萬AI人才大軍作為短期目標，中長期希望倍增至百萬大軍以上，並以國發基金千億助攻十項重點產業發展，並帶動創新創業投資每年達1,500億元。1111人力銀行表示，台灣撐起AI全球供應鏈，相關從業人員薪水大躍升，以「韌體工程師」為例，研究所學歷入行不到一年的平均薪資68,400元，年資累計3年後，可望衝上8萬元大關。

1111人力銀行發言人莊雨潔表示，隨著輝達海外總部確定設址台北市北投士林科學園區，說明台灣撐起全球 AI 供應鏈的價值，凸顯產業價值的重要性，不僅順勢拉高國際能見度，更提升了國內相關從業人員待遇水準，以「韌體工程師」為例，研究所學歷入行不到一年的平均薪資68,400元，年資累計3年後，可望衝上8萬元大關，未來薪資成長動能極強，隨著資歷累計，員工分紅獎金更是驚人，可以預見理工背景人才依舊炙手可熱。

1111人力銀行調查發現，當今AI人才培育不足的因素包括：AI教育過於理論化缺乏實作經驗36.61%、企業無法精準媒合AI人才36.14%、AI課程內容與業界技術發展不同步35.3%。

同步觀察1111人力銀行資料庫，７月份AI相關工作職缺數為1.86萬筆，和去年同期相比大幅成長17%，當中除了科技業開出大量工程師職缺外，金融業為了優化客戶體驗，也都需要AI人才助陣，甚至連傳統製造業、不動產業、物流業等都釋出相關工作機會，說明各行各業「會懂、會用」生成式AI工具的人才需求明顯躍升。

1111人力銀行總經理張篆楷表示，時值求才高峰，1111人力銀行近期也與台大資管所合作AI人才推薦模型，協助企業更容易找到適合的人才，另外求職主網的「AI小精靈」更是智能小幫手，針對各種求職疑問，24小時在線即答、有問必答。為解決AI人才供不應求的現象，將於8月14日舉辦【科技女力線上直播論壇】，邀請產官學代表齊聚一堂，探討女性參與投入科研領域，不僅能夠緩解科技人才短缺困境，還能進一步促進AI技術的多元應用，增強企業競爭力

人力 薪資 職缺 求職 科學 薪水 供應鏈 競爭力

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