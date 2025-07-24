快訊

「墜入選礦廠浮選槽」陸東北大學6學生 在內蒙礦場參觀意外身故

大考中心認命題「不夠周延」 分科測驗歷史科第14題全面送分

GD「我會再回來」確定11月登台北大巨蛋！日期曝光主辦開口了

聽新聞
0:00 / 0:00

搶攻 AI 工作！人力銀行：工程、業務、行銷、操作技術等開缺最多

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
104人力銀行「2025職涯博覽會」日前在台北世貿登場。圖／104人力銀行提供
104人力銀行「2025職涯博覽會」日前在台北世貿登場。圖／104人力銀行提供

AI席捲全球，企業對AI與雲端技能人才需求持續攀升，104人力銀行增加AI關鍵字到413組、同時擴充AI招募職缺的比對範圍，觀察2025年第二季「正在開缺」以及「曾經開缺且已找到人」的AI工作機會數已有12.1萬個，其中，60.3%不限科系，代表自主學習AI或能應用AI的求職者，有機會成為企業爭搶的AI人才。

104人力銀行運用Amazon Web Services（AWS）雲端服務與課程資源，推出「AI人才就緒計畫」，預計首年觸及超過3萬名學習者，導入超過300萬筆學習紀錄至履歷系統，打造「學習→認證→求職」的完整鏈路，為台灣職場注入數位動能。

104人力銀行最新統計，2025年第二季AI相關工作機會12.1萬個。依產業，5.8萬個AI工作機會集中於電子資訊/軟體/半導體業、占整體AI的48.3%，其次為一般製造業1.6萬、占11.9%，批發/零售/傳直銷業1.2萬個、占9.7%。依職缺，2.4萬個AI工作機會屬於軟體/工程類人員、佔整體AI的20.1%最高，其次為業務銷售1.2萬個、行銷類1.1萬個、工程研發類1.1萬個、操作/技術類0.6萬個。

比對年增幅，2025年第二季AI工作機會，比去年同期成長9.1%。AI工作需求最強的前三大產業，以一般製造業年增幅16%最顯著；需求最強的前五大職務，以操作/技術類人員年增幅31.4%最強，AI需求不再專屬科技大廠，而是逐步從研發需求落地、走向製造應用。

104人力銀行統計，近期的AI相關工作有60.3%不限科系，徵才企業放寬科系要求，但越來越需要懂AI應用、以及能解決實務問題的跨域人才，求職者若能自主學習AI、具備應用AI的能力，更能成為企業爭搶的AI人才。

呼應AWS培育雲端技術人才的「零介入科技計畫」，針對本次的「AI人才就緒計畫」，104人力銀行將扮演關鍵推手角色，將AWS官方課程上架至104學習精靈平台，並結合課程推廣、證照推薦、履歷回寫與職缺媒合，打造「學習→認證→求職」的完整就業鏈路，為台灣職場注入AI及數位動能。

104人力銀行預估，計畫首年將觸及超過3萬名學習者，並導入超過300萬筆學習紀錄至履歷系統，協助求職者在AI與數位轉型的浪潮中脫穎而出。此外，104也將運用站內廣告、社群貼文與EDM等多管道推廣課程，並優化平台內AI技能學習與證照推薦系統，讓求職者能快速獲得實用技能，提升轉職與升遷機會，打造「學習即戰力」的人才養成平台，助力求職者與企業在AI時代同步升級。

AI 求職

延伸閱讀

屏東縣汙水下水道建置五大系統 高鐵特定區發包施工中

雅下工程5兆元大投資案帶來紅利 全球搶料 台鏈五產業進補

新北三芝埔坪活動中心外牆工程動工 市議員關心進度

影／仍有市長夢？林智堅千字挺罷免 高虹安反酸：想罷免後自己當

相關新聞

搶攻 AI 工作！人力銀行：工程、業務、行銷、操作技術等開缺最多

AI席捲全球，企業對AI與雲端技能人才需求持續攀升，104人力銀行增加AI關鍵字到413組、同時擴充AI招募職缺的比對範...

她想檢舉「主管提早吃便當」 網吐槽：妳風紀股長？

在工作時，難免可能跟同事會有摩擦、爭執，不過日前有位女網友抱怨，部門小主管都會提早半小時拿午餐躲起來吃，有次她有急件要給主管簽名，發現主管已經在吃便當、聊天了，事後原PO氣炸表示「如果你們遇到這種同事，會去找大主管檢舉，還是就這樣算了？」對此，多數網友直言「當然要檢舉啊，只是被處罰的可能是妳」。

115年勞動檢查方針出爐 新增平行承攬安全管理

勞動部日前公告115年度勞動檢查方針，新增「平行承攬安全管理」及「營造工地進場管制」為年度監督檢查重點事項。勞動部職安署...

年薪360萬、工時6小時還能遠端！他卻每天想辭職 網分析關鍵1點

不少人羨慕高薪又能遠距的工作，不過有網友表示自己月薪30萬、每日工時6小時，還能全程在家遠端，看似舒適又自由的工作條件，卻讓他提不起勁...

因應畢業季大規模徵才周六在成大登場 59家企業釋出近3千職缺

勞發署雲嘉南分署26日（周六）成功大學中正堂舉辦「台灣就業通就業博覽會」徵才活動，集結59家優質廠商，提供近3000個工...

六都最低！高雄青年失業率3.1% 青年局：多元政策助力銜接職場

行政院主計總處最新公布數據，高雄市2025年上半年25至29歲青年的失業率為3.1％，總體失業率為3.2％，雙雙創下六都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。