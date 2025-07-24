搶攻 AI 工作！人力銀行：工程、業務、行銷、操作技術等開缺最多

AI席捲全球，企業對AI與雲端技能人才需求持續攀升，104人力銀行增加AI關鍵字到413組、同時擴充AI招募職缺的比對範圍，觀察2025年第二季「正在開缺」以及「曾經開缺且已找到人」的AI工作機會數已有12.1萬個，其中，60.3%不限科系，代表自主學習AI或能應用AI的求職者，有機會成為企業爭搶的AI人才。

104人力銀行運用Amazon Web Services（AWS）雲端服務與課程資源，推出「AI人才就緒計畫」，預計首年觸及超過3萬名學習者，導入超過300萬筆學習紀錄至履歷系統，打造「學習→認證→求職」的完整鏈路，為台灣職場注入數位動能。

104人力銀行最新統計，2025年第二季AI相關工作機會12.1萬個。依產業，5.8萬個AI工作機會集中於電子資訊/軟體/半導體業、占整體AI的48.3%，其次為一般製造業1.6萬、占11.9%，批發/零售/傳直銷業1.2萬個、占9.7%。依職缺，2.4萬個AI工作機會屬於軟體/工程類人員、佔整體AI的20.1%最高，其次為業務銷售1.2萬個、行銷類1.1萬個、工程研發類1.1萬個、操作/技術類0.6萬個。

比對年增幅，2025年第二季AI工作機會，比去年同期成長9.1%。AI工作需求最強的前三大產業，以一般製造業年增幅16%最顯著；需求最強的前五大職務，以操作/技術類人員年增幅31.4%最強，AI需求不再專屬科技大廠，而是逐步從研發需求落地、走向製造應用。

104人力銀行統計，近期的AI相關工作有60.3%不限科系，徵才企業放寬科系要求，但越來越需要懂AI應用、以及能解決實務問題的跨域人才，求職者若能自主學習AI、具備應用AI的能力，更能成為企業爭搶的AI人才。

呼應AWS培育雲端技術人才的「零介入科技計畫」，針對本次的「AI人才就緒計畫」，104人力銀行將扮演關鍵推手角色，將AWS官方課程上架至104學習精靈平台，並結合課程推廣、證照推薦、履歷回寫與職缺媒合，打造「學習→認證→求職」的完整就業鏈路，為台灣職場注入AI及數位動能。

104人力銀行預估，計畫首年將觸及超過3萬名學習者，並導入超過300萬筆學習紀錄至履歷系統，協助求職者在AI與數位轉型的浪潮中脫穎而出。此外，104也將運用站內廣告、社群貼文與EDM等多管道推廣課程，並優化平台內AI技能學習與證照推薦系統，讓求職者能快速獲得實用技能，提升轉職與升遷機會，打造「學習即戰力」的人才養成平台，助力求職者與企業在AI時代同步升級。

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