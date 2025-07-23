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她想檢舉「主管提早吃便當」 網吐槽：妳風紀股長？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友想要檢舉小主管中午提早吃飯，多數人建議不要這樣做。示意圖／ingimage
一名女網友想要檢舉小主管中午提早吃飯，多數人建議不要這樣做。示意圖／ingimage

在工作時，難免可能跟同事會有摩擦、爭執，不過日前有位女網友抱怨，部門小主管都會提早半小時拿午餐躲起來吃，有次她有急件要給主管簽名，發現主管已經在吃便當、聊天了，事後原PO氣炸表示「如果你們遇到這種同事，會去找大主管檢舉，還是就這樣算了？」對此，多數網友直言「當然要檢舉啊，只是被處罰的可能是妳」。

一名女網友在Dcard發文表示，他們公司表定休息時間是中午12點，但部門的小主管卻總是在11點30分到12點左右，偷偷拿午餐躲起來吃，她一直都睜一隻眼閉一隻眼，想說不關她的事。

不過最近原PO拿急件要給主管簽名，在一個公司角落找到他，並請主管把文件看完快點簽名，原PO表示「我突然想到，文件裡有事要交代，於是我又走過去找主管，看到主管很開心在那邊吃便當、跟同事聊天，真的有一股氣卡在胸口，很想把他後腦勺一巴掌拍下去」。事後她拋問「如果是你們遇到這種同事，會去找大主管檢舉，還是就這樣算了？」

文章曝光後，許多網友直言不挺原PO，「當然要檢舉啊，只是被處罰的可能是妳」、「壞了所有人的利益，這樣是不是連老闆中午要提早吃飯，都要斟酌了？」、「領著基層的錢，操著CEO的心？」、「團隊裡是不用風紀股長的，不是妳付他薪水，他也沒害妳被扣錢啊」、「他是妳主管，妳檢舉他幹嘛啊？」、「大家都是來領薪水的，不用互相為難」、「有能力爬到他頭上的話，妳就去檢舉啊」、「提早吃飯會怎樣嗎？難道主管有不簽名嗎？還是他罵妳一頓了？」、「文件是急到不馬上簽公司就會倒閉嗎？妳可以舉報啊，但最後走的人會是妳」。

主管 同事 辭職 職場

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