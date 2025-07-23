115年勞動檢查方針出爐 新增平行承攬安全管理

勞動部日前公告115年度勞動檢查方針，新增「平行承攬安全管理」及「營造工地進場管制」為年度監督檢查重點事項。勞動部職安署官員說，明年將檢查業主是否在平行承攬包商裡面指定統合管理者。

職安署綜規組組長張毅斌說，有鑑於營造工程間平行承攬、層層轉包，每一承包商沒有互相管理的權限，明年的檢查方針，除了針對各平行承攬包商進行安全衛生檢查，也將檢查事業單位業主是否指定一家包商作為統合管理者。

他舉例，先前發生的全聯大火，就是因為包商間沒有彼此協調，導致一個包商在上頭切割金屬產生火花掉落，引起下面另一個包商的工程起火，像是現在的建築工地，結構體、電梯、水電分別是不同的承攬包商，互相平行，沒有誰管理誰，往後勞檢時會檢業主是否指定其中一家承攬包商負責統合管理現場。

此外，為確保工作場所使用的機械、設備及器具符合職安法規定已張貼安全標示、驗證合格標章等識別證明，以及近期發現職災勞工多未接受安全衛生教育訓練、投保勞工保險及勞工職業災害保險等，張毅斌說，明年勞檢方針也增列營造工地進場管制檢查及檢查內容。

他說明，若有機具、設備要進場，業主必須請工地或包商勞安人員檢查設備機具有沒有符合規定，相關人員有沒有接受過安全衛生教育訓練，檢查過關才能進入工地。

由於去年修正戶外作業熱危害預防，規定戶外熱危害風險達最高等級第4級時，雇主應設置遮陽及可降溫設備等，日前也針對重大職災事業單位加嚴停工、復工標準，這次也都一併納入明年的勞動檢查方針。

鑑於台中新光三越氣爆事件，明年也增列勞檢機構進入事業單位檢查時，如查獲公眾使用建築物的室內裝修與室內裝修施工未訂消防防護計畫申報主管機關者，應移請相關主管機關查處。張毅斌舉例，如果檢查時看到施工架倒塌，除了職安法規，也會請建管單位針對施工架不合格部分查處。

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