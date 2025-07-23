快訊

與美第4輪談判...鄭麗君率團展新一輪磋商 政院曝：盼解決貿易分歧

足球／足協祭重處！周台英處分出爐 註銷教練證並逐出球壇

2025全球最強護照排名「這1國」蟬聯榜首 台灣「持139個免簽」名次曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

115年勞動檢查方針出爐 新增平行承攬安全管理

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部日前公告115年度勞動檢查方針，新增「平行承攬安全管理」及「營造工地進場管制」為年度監督檢查重點事項。勞動部職安署官員說，明年將檢查業主是否在平行承攬包商裡面指定統合管理者。示意圖為台電工程人員加班工作。圖／台電嘉義區處提供
勞動部日前公告115年度勞動檢查方針，新增「平行承攬安全管理」及「營造工地進場管制」為年度監督檢查重點事項。勞動部職安署官員說，明年將檢查業主是否在平行承攬包商裡面指定統合管理者。示意圖為台電工程人員加班工作。圖／台電嘉義區處提供

勞動部日前公告115年度勞動檢查方針，新增「平行承攬安全管理」及「營造工地進場管制」為年度監督檢查重點事項。勞動部職安署官員說，明年將檢查業主是否在平行承攬包商裡面指定統合管理者。

職安署綜規組組長張毅斌說，有鑑於營造工程間平行承攬、層層轉包，每一承包商沒有互相管理的權限，明年的檢查方針，除了針對各平行承攬包商進行安全衛生檢查，也將檢查事業單位業主是否指定一家包商作為統合管理者。

他舉例，先前發生的全聯大火，就是因為包商間沒有彼此協調，導致一個包商在上頭切割金屬產生火花掉落，引起下面另一個包商的工程起火，像是現在的建築工地，結構體、電梯、水電分別是不同的承攬包商，互相平行，沒有誰管理誰，往後勞檢時會檢業主是否指定其中一家承攬包商負責統合管理現場。

此外，為確保工作場所使用的機械、設備及器具符合職安法規定已張貼安全標示、驗證合格標章等識別證明，以及近期發現職災勞工多未接受安全衛生教育訓練、投保勞工保險及勞工職業災害保險等，張毅斌說，明年勞檢方針也增列營造工地進場管制檢查及檢查內容。

他說明，若有機具、設備要進場，業主必須請工地或包商勞安人員檢查設備機具有沒有符合規定，相關人員有沒有接受過安全衛生教育訓練，檢查過關才能進入工地。

由於去年修正戶外作業熱危害預防，規定戶外熱危害風險達最高等級第4級時，雇主應設置遮陽及可降溫設備等，日前也針對重大職災事業單位加嚴停工、復工標準，這次也都一併納入明年的勞動檢查方針。

鑑於台中新光三越氣爆事件，明年也增列勞檢機構進入事業單位檢查時，如查獲公眾使用建築物的室內裝修與室內裝修施工未訂消防防護計畫申報主管機關者，應移請相關主管機關查處。張毅斌舉例，如果檢查時看到施工架倒塌，除了職安法規，也會請建管單位針對施工架不合格部分查處。

勞檢 查處

延伸閱讀

80歲以上免評申請家事移工 重症可跨業別承接

又見天坑！京華廣場工地前出現「深約2米坑洞」 北市警急管制

葉元之國會辦公室遭北市勞動局罰4萬 蔣萬安說話了

邀卓揆專案報告關稅談判進程 立院逕付二讀交付協商

相關新聞

她想檢舉「主管提早吃便當」 網吐槽：妳風紀股長？

在工作時，難免可能跟同事會有摩擦、爭執，不過日前有位女網友抱怨，部門小主管都會提早半小時拿午餐躲起來吃，有次她有急件要給主管簽名，發現主管已經在吃便當、聊天了，事後原PO氣炸表示「如果你們遇到這種同事，會去找大主管檢舉，還是就這樣算了？」對此，多數網友直言「當然要檢舉啊，只是被處罰的可能是妳」。

115年勞動檢查方針出爐 新增平行承攬安全管理

勞動部日前公告115年度勞動檢查方針，新增「平行承攬安全管理」及「營造工地進場管制」為年度監督檢查重點事項。勞動部職安署...

年薪360萬、工時6小時還能遠端！他卻每天想辭職 網分析關鍵1點

不少人羨慕高薪又能遠距的工作，不過有網友表示自己月薪30萬、每日工時6小時，還能全程在家遠端，看似舒適又自由的工作條件，卻讓他提不起勁...

因應畢業季大規模徵才周六在成大登場 59家企業釋出近3千職缺

勞發署雲嘉南分署26日（周六）成功大學中正堂舉辦「台灣就業通就業博覽會」徵才活動，集結59家優質廠商，提供近3000個工...

六都最低！高雄青年失業率3.1% 青年局：多元政策助力銜接職場

行政院主計總處最新公布數據，高雄市2025年上半年25至29歲青年的失業率為3.1％，總體失業率為3.2％，雙雙創下六都...

女月薪5萬元但「雜事一堆」 職場老鳥分析：老闆至少省了10萬

許多人都希望工作是錢多、事少、離家近，日前有位女網友抱怨，她在小公司上班，每天都做一堆雜事，薪水5萬元要包含「打掃、採購、繪圖、會計、人資」的職務，讓她無奈表示「這樣的工作合理嗎？大家會做到什麼程度？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。