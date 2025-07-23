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因應畢業季大規模徵才周六在成大登場 59家企業釋出近3千職缺

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
勞動部雲嘉南分署周六上午將在成功大學中正堂舉辦就業博覽會。圖／雲嘉南分署提供
勞動部雲嘉南分署周六上午將在成功大學中正堂舉辦就業博覽會。圖／雲嘉南分署提供

勞發署雲嘉南分署26日（周六）成功大學中正堂舉辦「台灣就業通就業博覽會」徵才活動，集結59家優質廠商，提供近3000個工作機會，近九成為雲嘉南在地職缺，超過8成起薪3萬元，其中「台灣矽科宏晟科技」祭出月薪上看10萬元最高，現場有限量早鳥禮，廣邀畢業青年、轉職及求職民眾踴躍參與。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，本次徵才產業多元，涵蓋科技、製造、批發零售、餐飲及服務業等，共59家企業參與，釋出2923個職缺，近9成工作機會集中於雲嘉南地區，約8成職缺不限工作經驗，對應屆畢業生與轉職族群而言極具吸引力。

包含南部科技大廠艾爾斯半導體、矽品精密、台灣神隆等；其他產業像是統一企業、榮剛材料、王品餐飲、碳佐麻里、全聯及新光三越等等。其中矽品精密、台灣矽科宏晟科技、南光化學、聯亞科技、全聯及和德昌(麥當勞)甚至開出破百職缺，大舉搶才。

劉邦棟說，今年許多企業開出優渥待遇，當中不乏月薪上看6萬至10萬元的職缺，像台灣矽科宏晟科技股份有限公司開出百萬年薪徵才研發工程師，最受矚目；其他月薪逾4萬元的職缺更有超過330個，包括製造部儲備主管、品保工程師、工安管理員、廠務主管、儲備店長等關鍵職位，展現企業積極攬才決心。

此外，全面導入「E化面試叫號系統」，打破傳統排隊面試模式，民眾可依現場螢幕或手機訊息等候叫號，減少排隊等待時間。除企業徵才，還有體驗活動，會場設置「五大展示區」，包含「產業互動區」、「職業訓練成果展示區」、「YS青年服務區」、「特對銀髮就業宣導區」及「多元培力成果展示區」等，結合職涯諮詢、職訓諮詢、創客體驗、AI面試官、證件照拍攝等資源，內容包羅萬象，讓民眾可一次獲得完整職涯服務。

南分署表示，可事先加入「台灣就業通」會員，完成活動報名及預約面試，就博會當天報到即可領取精美早鳥禮，數量有限，送完為止。現場同步規畫多項互動與抽獎活動，包括履歷健檢、銲接AR體驗及集章抽獎，完成面試者有機會將平板電腦、智慧手錶、無線耳機、藍牙喇叭等好禮帶回家。

本次就博會地點位於成功大學中正堂，鄰近台南火車站及多處大眾運輸節點，交通便利，歡迎求職民眾踴躍到場把握機會。活動詳情、參展企業名單及職缺資訊可至官網查詢，或電洽南分署（06）6985945轉1699。

勞動部雲嘉南分署周六就博會邀集59家廠商、釋出近3000個職缺，8成職缺達月薪3萬以上。圖／雲嘉南分署提供
勞動部雲嘉南分署周六就博會邀集59家廠商、釋出近3000個職缺，8成職缺達月薪3萬以上。圖／雲嘉南分署提供

職缺 面試 成功大學

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